Interceptados 827 kilos de cocaína en una furgoneta que circulaba a la altura de Solana de los Barros

Intervenidos 827 kilos de cocaína en Solana de los Barros (Badajoz) - AGENCIA TRIBUTARIA

BADAJOZ, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Badajoz han intervenido 827 kilos de cocaína en una furgoneta que circulaba por la carretera EX-300, a la altura de la localidad pacense de Solana de los Barros.

Se trata de la mayor aprehensión de droga realizada en Extremadura hasta la fecha, en una actuación en la que se detuvo a su conductor, un hombre que ya ha ingresado en prisión por tráfico de drogas.

La actuación tuvo lugar el pasado lunes, 5 de octubre, cuando miembros de la Unidad Operativa de Badajoz de Vigilancia Aduanera interceptaron una furgoneta sospechosa que circulaba por la carretera EX 300 a la altura de la localidad pacense de Solana de los Barros, y una vez dado el alto al vehículo, los investigadores revisaron el interior y descubrieron un doble fondo donde se escondían gran cantidad de tabletas de cocaína.

En ese momento, se procedió a la intervención de la droga, tras su recuento, se ha determinado una cantidad finalmente aprehendida de 827,5 kilos de cocaína, con un valor en el mercado ilícito estimado en más de 50 millones de euros, según informa la Agencia Tributaria en nota de prensa, que señala que se trata de la mayor aprehensión de cocaína realizada en Extremadura hasta la fecha.

Por su parte, el detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia Sección de Instrucción plaza nº 3 de Almendralejo, que ha decretado su ingreso en prisión.