Intervienen en la Feria de Cáceres casi 5.000 artículos falsificados valorados en 1,1 millones de euros

Artículos falsificados intervenidos en la Feria de San Fernando de Cáceres - GC-PL-PN

CÁCERES, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Extremadura, agentes de la Guardia Civil, de Policía Nacional y de Policía Local de Cáceres, han desarrollado una operación conjunta durante la celebración de la Feria de San Fernando, en la que se han intervenido casi 5.000 artículos falsificados valorados en 1,1 millones de euros y se ha investigado a tres personas por la supuesta comisión de un delito contra la propiedad industrial.

Se trata de una operación que ya se llevó a cabo por estas mismas fechas durante el pasado año, dirigida al control, vigilancia y detección de artículos falsificados puestos a la venta durante la feria de la capital cacereña, la mayoría de ellos ropa, calzado y complementos, aunque también juguetes y otros productos.

Dentro del dispositivo conjunto establecido, el pasado 22 de mayo los agentes desplegados en el Recinto Ferial de Cáceres detectaron varios puntos de venta ambulante donde se comercializaban prendas de marcas de reconocido prestigio. Durante la actuación fueron identificados los responsables de tres puestos de venta ambulante, todos ellos varones.

Los agentes solicitaron la documentación acreditativa y las facturas originales de adquisición de las prendas expuestas al público. Los identificados manifestaron disponer únicamente de albaranes de compra procedentes del polígono Cobo Calleja (Madrid), careciendo de facturas oficiales de las marcas registradas y reconociendo que las prendas eran falsificadas y que las comercializaban a un precio inferior al del mercado original.

Como resultado del operativo, los agentes procedieron a la aprehensión de todas las prendas expuestas a la venta, siendo trasladadas hasta la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, donde quedó depositada y precintada en presencia de las personas relacionadas con los hechos.

En total, se han aprehendido 4.850 prendas falsificadas de distintas marcas registradas de reconocido prestigio, cuya valoración en el mercado asciende a más de 1.120.000 euros.

UNOS 300 JUGUETES

Asimismo, durante el desarrollo del dispositivo, agentes de la Guardia Civil realizaron varias denuncias en materia fiscal y de contrabando tras detectar la venta de productos dirigidos principalmente a menores de edad, entre ellos peluches, muñecos y juguetes, cuya procedencia legal no pudo ser acreditada por los vendedores.

Los responsables carecían de facturas, documentación de importación o cualquier justificante que garantizara la trazabilidad e introducción legal de estos artículos en territorio nacional.

En concreto, fueron intervenidos 157 muñecos, 122 juguetes y 31 paquetes de muñecos, productos sobre los que no podía garantizarse el cumplimiento de la normativa de seguridad aplicable a artículos infantiles, especialmente en lo relativo a materiales, etiquetado, controles sanitarios y ausencia de elementos potencialmente peligrosos para los menores.

Por estos hechos se levantaron las correspondientes actas por presuntas infracciones administrativas en materia de contrabando, remitidas a la autoridad competente. Como resultado de la operación 'Fake II', tres personas han sido investigadas por la supuesta comisión de un delito contra la propiedad industrial.

Cabe recordar que la venta de artículos falsificados constituye un delito contra la propiedad industrial y genera un importante perjuicio económico para las marcas afectadas, además de favorecer circuitos de economía sumergida y fraude comercial, pudiendo además poner en riesgo la seguridad de los consumidores al tratarse de productos que no han superado los controles de calidad y seguridad exigidos por la normativa vigente.