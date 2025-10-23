La Junta remarca que escuchará a los extremeños con elecciones si la oposición mantiene el "bloqueo" a los PGEx

MÉRIDA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de María Guardiola mantiene su idea de escuchar a los extremeños con la convocatoria de elecciones anticipadas si la oposición mantiene su "bloqueo" a los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026.

Esto ocurre, según ha apuntado este jueves en rueda de prensa la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ante la "irresponsabilidad" de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura al formular tres enmiendas a la totalidad, respectivamente, a dichas cuentas, y que serán debatidas el próximo martes, 28 de octubre, en la Asamblea.

"No vamos a admitir un bloqueo. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Escuchar al pueblo extremeño, que son los que nos han traído aquí. Y nosotros no tenemos ningún miedo a escucharlo, ya lo hicimos y ganamos las elecciones, ahora volvemos a hacerlo", ha sentenciado Manzano a preguntas de los medios después de la confirmación de que los tres grupos de la oposición formulan enmienda de totalidad a los PGEx 2026 elaborados por la Junta.

Así, la consejera ha reprochado a PSOE, Vox y Unidas que con sus respectivas enmiendas de totalidad "dicen no" a los "mejores" presupuestos para Extremadura, dotados con más de 8.600 millones de euros destinados "a lo importante" para los ciudadanos en materias como Sanidad o Educación; y ha considerado que la oposición con su rechazo a las cuentas demuestran que "no tienen responsabilidad ni sentido de región".

"Les pedimos responsabilidad (a los grupos políticos), y hoy acaban de demostrar que no tienen responsabilidad ni sentido de región, que realmente no quieren avanzar en el progreso económico de Extremadura, en la justicia y en los principios fundamentales de igualdad", ha espetado Manzano, quien ha subrayado que la Junta no ha parado de "hablar" con los grupos ni de tratar de "recabar sus propuestas de manera reiterada para que se aprueben los presupuestos" como "objetivo prioritario".

