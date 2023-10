Pedro Sánchez tiene "muy claro" que "dentro de poco" volverá a haber una mayoría parlamentaria del PSOE en Extremadura

Plantea si "es razonable" que una tierra que "exige y demanda" solidaridad "baje los impuestos a los ricos y recorte los servicios públicos para la mayoría"

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha aseverado este sábado que tiene "muy claro" que "dentro de poco" volver a haber "mayoría parlamentaria en Extremadura, en torno al PSOE", que permitirá que la región "siga avanzando y recupere la senda del progreso".

Pedro Sánchez ha explicado que en la festividad del pasado 12 de octubre, pudo ver a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras lo que ha lamentado que el PP "o gobiernan con Vox o gobiernan como Vox".

El también secretario general del PSOE se ha pronunciado de esta forma este sábado en Mérida, donde ha participado en un acto público junto al secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara.

En su intervención, el dirigente socialista ha apuntado que "el drama de la política española" en la actualidad es que desde la aparición de Vox en la política española, este partido "ha parasitado a la derecha española", actualmente ambos partidos gobiernan en regiones como Extremadura, así como en "muchas ciudades también de este territorio".

Sánchez ha advertido que las regiones y ciudades gobernadas por PP y Vox "representan un túnel del tiempo, que representan una involución", por lo que ha reafirmado que ante esta situación, "es más importante que nunca" que el PSOE en Extremadura "esté fuerte, unido, en pie", ya que a su juicio, son los que presentan de verdad "a la mayoría social de extremeños".

OPOSICIÓN DEL PSOE "ÚTIL PERO FIRME"

Por eso, ha considerado que la oposición que haga el PSOE extremeño en la actualidad "tiene que ser útil, pero también una oposición firme", ya que según ha aseverado, el PP y Vox en los gobiernos "lo que hace es cuestionar siempre los grandes acuerdos, los grandes consensos sociales", ha lamentado.

Así, el presidente del Gobierno en funciones se ha preguntado si "¿es normal y racional, amenazar al diálogo social como está haciendo el gobierno del PP con Vox aquí en Extremadura y allí donde gobiernan?, tras lo que ha reafirmado que eso es "romper un consenso básico" que da certidumbre a empresas y ciudadanos como la "paz social".

También ha criticado Sánchez que Extremadura y regiones tienen ahora un gobierno que "lo que hacen es cuestionar la violencia de género cuando no banalizarla o desmontar todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad", lo cual, a su juicio, "ataca al corazón de uno de los principales consensos que hemos construido durante estos últimos 40 años", como es la libertad y la seguridad de las mujeres.

Además, Pedro Sánchez ha planteado si "es razonable" que una tierra como Extremadura que "exige y demanda solidaridad", ahora ¿baje los impuestos a los ricos y recorte los servicios públicos para la mayoría social, para la clase media y los trabajadores de Extremadura?", ha planteado.

"Nosotros desde aquí decimos que no puede haber justicia social si no hay justicia fiscal", ha defendido el líder socialista, quien ha criticado que con esta bajada de impuestos, el gobierno de Extremadura está "rompiendo uno de los principales consensos aquí en Extremadura y allí donde gobiernan conjuntamente con Vox o gobiernan como Vox", ha lamentado.

SEMILLA DE LA "ROTUNDA VICTORIA"

En su intervención, Pedro Sánchez ha valorado durante su mandato como presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara hizo de la región "una de las principales pilas verdes, no solamente de España, sino de Europa", con el impulso de las energías renovables, "y con ello lo que hizo traer industria que antes se ubicaba en otras partes de España y que ahora, gracias al compromiso y la visión de Guillermo Fernández Vara, se van a ubicar aquí, en Extremadura".

Por eso, Pedro Sánchez ha agradecido su labor Fernández Vara, al que se ha dirigido para recordarle que "ganaste las elecciones, no has podido gobernar, pero te diré una cosa, lo que has hecho será la semilla de la rotunda victoria que vamos a tener los socialistas en Extremadura cuando se convoquen las elecciones autonómicas", ha concluido el dirigente socialista.