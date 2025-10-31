Tres detenidos por robar dos vehículos y material valorados en 23.500 euros en una empresa de Cáceres

CÁCERES, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, varones de entre 21 y 34 años, residentes en Portugal, por la supuesta comisión de un robo con fuerza en una empresa de tratamiento de residuos metálicos próxima a la capital cacereña, en la que sustrajeron un camión y una furgoneta cargados de diverso material metálico valorado en 23.500 euros.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos el pasado día 19 de octubre, tras la denuncia del propietario de la empresa perjudicada, después de que hubieran accedido al interior del recinto durante esa madrugada donde le habían sustraído diverso material, valorado en 23.500 euros, así como un camión y una furgoneta.

De forma paralela, los agentes del Equipo ROCA iniciaron una investigación, en la que contaron con la colaboración de agentes de Seguridad Ciudadana de la misma Compañía, y en la cual se basaron también en las pruebas recopiladas en el escenario de la comisión del delito.

En el transcurso de la misma, se tuvo conocimiento que los responsables abandonaron una furgoneta, debido a una avería mecánica, el día anterior a efectuar el robo en una localidad cercana a la ubicación de la empresa perjudicada, donde tres varones estacionaron el vehículo y se marcharon del lugar en un turismo.

Con las diversas gestiones practicadas los agentes determinaron que los presuntos autores residen en Portugal y que tras cometer el robo, se dirigieron al país vecino con los efectos sustraídos y ambos vehículos robados.

En el marco de esta investigación, el pasado día 24 de octubre, un agente detectó a estas personas en la localidad donde habían estacionado su furgoneta averiada, cuando regresaron para recuperarla.

Gracias a la rápida movilización de diferentes patrullas, los presuntos autores fueron localizados en la zona e identificados. Los agentes verificaron sus pertenencias e inspeccionaron el turismo que conducían y la furgoneta, ambos con matrícula portuguesa, en aras de hallar más indicios.

Así, encontraron en el interior de ambos vehículos prendas de ropa y guantes que coincidían plenamente con los empleados por los responsables en la comisión del delito, así como las llaves de los vehículos sustraídos. Además, les intervinieron distintas navajas prohibidas.

Esto desembocó en la detención de los tres hombres, de 21, 30 y 34 años como presuntos autores del robo con fuerza, a dos de los cuales les constan numerosos antecedentes penales por delitos contra el patrimonio cometidos en distintos países europeos.

Una vez finalizada la instrucción de diligencias policiales, estas y los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres, quien ha decretado su ingreso en prisión provisional.