Tres pacientes acuden a hospitales en Extremadura con alteraciones visuales tras el eclipse

Una persona observa con las gafas homologadas el eclipse solar total de 2026. - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MÉRIDA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de urgencias del Servicio Extremeño de Salud (SES) han atendido a tres pacientes por alteraciones visuales presuntamente relacionadas con el eclipse solar de este pasado miércoles, 12 de agosto.

Dos de estos casos fueron atendidos en hospitales de Badajoz y uno en de Mérida, sin que ninguno de los pacientes precisara ingreso hospitalario en el momento de la asistencia.

Fuentes del SES consultadas por Europa Press señalan asimismo que hasta la fecha no se tiene constancia de la notificación de nuevos casos asociados a este motivo.