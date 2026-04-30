Bruselas pide redoblar esfuerzos para que el acuerdo con Mercosur funcione desde su aplicación

BRUSELAS 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha pedido este jueves redoblar los esfuerzos para que el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur funcione de forma efectiva y las empresas se puedan beneficiar de él desde el mismo momento de su entrada en vigor de manera provisional este 1 de mayo.

"Se ha trabajado mucho para sacar adelante este acuerdo histórico. Ahora es el momento de invertir el mismo esfuerzo en garantizar que nuestros ciudadanos y empresas se beneficien de él de inmediato", ha señalado la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, quien participará este viernes, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una videoconferencia con los líderes de Mercosur para marcar el inicio de esta nueva fase.

En este contexto, ha subrayado que el pacto es una "buena noticia" para empresas, consumidores y agricultores, que, según ha destacado, "obtendrán nuevas oportunidades de exportación mientras permanecen protegidos en los sectores sensibles".

En la misma línea, el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, ha subrayado que la prioridad ahora es que este acuerdo "histórico" dé resultados en los próximos meses, en un momento en el que la UE busca reforzar su agenda comercial.

El acuerdo comenzará a aplicarse de forma provisional este jueves, lo que permitirá empezar a desplegar sus efectos en ámbitos como la reducción de aranceles, la apertura de mercados y la eliminación de barreras técnicas. Además, Bruselas señala que ha iniciado contactos con empresas europeas, incluidas pymes, para facilitar que puedan aprovechar "desde el inicio" las oportunidades comerciales que abre el pacto.

LA EUROCÁMARA, PENDIENTE DEL "IMPACTO REAL" DEL ACUERDO

Desde el Parlamento Europeo han acogido positivamente la entrada en aplicación provisional del acuerdo, que consideran una oportunidad para reforzar los vínculos económicos y políticos entre la UE y América Latina.

En concreto, subraya que esta nueva fase servirá para evaluar el impacto real del pacto sobre el terreno, especialmente en sectores sensibles como la agricultura, y recuerda la necesidad de garantizar condiciones de competencia equitativas.

No obstante, los eurodiputados recalcan que deberán dar su consentimiento definitivo antes de la entrada en vigor completa del acuerdo, un paso que, según explican, solo podrá producirse una vez que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre su compatibilidad con los tratados.