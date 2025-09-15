España pide formalmente a Bruselas la activación de la reserva de crisis tras los incendios

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha avanzado que el pasado viernes ha remitido una carta formal a la Comisión Europea para que se active la reserva de crisis tras los incendios que han afectado a España, impactando con fuerza en explotaciones agrarias y ganaderas.

"El viernes por la tarde remitimos a Bruselas la carta, la petición formal del Gobierno de España para la activación de la reserva de crisis en relación con estas actuaciones", ha revelado Planas en rueda de prensa antes de presidir los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, en los que expondrá a los consejeros del ramo los puntos a tratar en el Consejo de Ministros europeo los próximos 22 y 23 de septiembre en Bruselas.

Respecto a las ayudas que lleguen de Bruselas, Planas ha reconocido que éstas no serán de la "noche a la mañana". "Pero urgiré a la Comisión Europea a que sean lo antes posible", ha recalcado.

Planas ha recordado que actualmente, con datos de agosto, se han recibido un total de 1.206 siniestros. Así, el pasado mes se recibieron 231 siniestros y aproximadamente 2.100 hectáreas de explotación afectadas. "Hemos activado los procedimientos de respuesta y de pago y quiero ratificar que podrán percibir perfectamente las ayudas de la PAC", ha recalcado.

De esta forma, el titular del ramo espera que en esta reunión vespertina los consejeros también informen de las diferentes actuaciones que han llevado a cabo en materia de ayudas para responder a esta situación dentro del ámbito de sus competencias.