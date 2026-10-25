Medio Rural destaca la "importancia económica, social y ambiental" del sector apícola gallego

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en la IX Feria de la Miel de Baleira
La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en la IX Feria de la Miel de Baleira - XUNTA
Europa Press Galicia
Publicado: domingo, 25 octubre 2026 17:27
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado la "importancia económica, social y ambiental" del sector apícola gallego, durante su asistencia a la IX Feria de la Miel de Baleira.

Tal y como ha trasladado la Xunta en nota de prensa, la conselleira ha destacado que esta celebración permite comprobar el auge de esta actividad en la montaña lucense, en particular, y en Galicia, en general.

Asimismo, ha valorado que la feria contribuye a promocionar la calidad de este producto y, de esta manera, a dinamizar la economía local, divulgar los beneficios de la apicultura y conservar las tradiciones.

En este sentido, Gómez ha puesto en valor el "importante papel" de las abejas en el cuidado del medio ambiente y en la dinamización económica del medio rural y ha animado a "cuidarlas".

Finalmente, la responsable autonómica ha reafirmado el compromiso de la Xunta con el sector apícola para ayudar a los apicultores y apicultoras a mejorar su competitividad, modernizar sus instalaciones y reforzar los mecanismos de lucha frente a amenazas como la varroa o la avispa velutina.

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