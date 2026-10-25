Medio Rural destaca la "importancia económica, social y ambiental" del sector apícola gallego

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en la IX Feria de la Miel de Baleira - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado la "importancia económica, social y ambiental" del sector apícola gallego, durante su asistencia a la IX Feria de la Miel de Baleira.

Tal y como ha trasladado la Xunta en nota de prensa, la conselleira ha destacado que esta celebración permite comprobar el auge de esta actividad en la montaña lucense, en particular, y en Galicia, en general.

Asimismo, ha valorado que la feria contribuye a promocionar la calidad de este producto y, de esta manera, a dinamizar la economía local, divulgar los beneficios de la apicultura y conservar las tradiciones.

En este sentido, Gómez ha puesto en valor el "importante papel" de las abejas en el cuidado del medio ambiente y en la dinamización económica del medio rural y ha animado a "cuidarlas".

Finalmente, la responsable autonómica ha reafirmado el compromiso de la Xunta con el sector apícola para ayudar a los apicultores y apicultoras a mejorar su competitividad, modernizar sus instalaciones y reforzar los mecanismos de lucha frente a amenazas como la varroa o la avispa velutina.