El presidente de la Diputación de Ourense señala el "silencio cómplice" detrás de incendios y llama a denunciar

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, y la conselleira de Medio Rural, María José Gómez - EUROPA PRESS

Luis Menor asegura que en Manzaneda se "vivió una situación de máxima tensión teniendo en cuenta que se trataban de niños"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor ha señalado el "silencio cómplice" detrás de los incendios porque "muchas veces se sabe quien prendió fuego pero nadie se atreve a delatarlo y periódicamente vuelve a ocurrir", por lo que ha llamado a "denunciar" a las personas detrás de los incendios.

En su visita este miércoles al Centro de Coordinación Provincial de Ourense, donde está constituido el CECOP, Menor ha subrayado que el aumento de incendio no es "una casualidad ni maldición, sino que tiene una intencionalidad clarísima por parte de quien lleva a cabo estas acciones delictivas".

Asimismo, acompañado de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha avanzado que "la investigación va a producir sus frutos", pero "en este momento, toca resolver el problema".

Durante su intervención, el presidente provincial ha felicitado al dispositivo y ha destacado que esta es "la mejor respuesta que se puede dar a una situación de crisis tan importante como la que se da en este momento". "Tenemos el mejor dispositivo contra el humo de toda España y aún calificaría de todo el mundo", ha remarcado.

EL CONFINAMIENTO DE MANZANEDA

También, preguntado por los medios de comunicación sobre el confinamiento de los niños del campamento de Manzaneda este miércoles por un incendio, Menor ha asegurado que se "vivió una situación de máxima tensión teniendo en cuenta que se trataban de niños, que son personas más vulnerables y susceptibles al miedo".

Tal y como ha explicado el director xeral de defensa do monte, Manuel Rodríguez, el fuego que llegó a la estación fue una "reproducción del fuego que se tuvo a finales de julio en esta misma campaña", por lo que "no formaba parte del incendio de Chandrexa".

"Las condiciones meteorológicas de ayer, de una humedad relativa desplomada, con condiciones de rachas de viento de 50 kilómetros por hora, despertaron ese fuego que estaba apagado desde hace más de 15 días, y provocó que surgiese muy explosivo", ha desarrollado.

Por esta razón, el CECOP decidió confinar Cabeza de Manzanera ante el peligro que suponía una "evacuación prematura hacia carreteras que pudieran estar afectadas por el fuego".

A continuación, ha narrado Rodríguez, se enviaron a medios a proteger la estación, combinando operativos de la UME y la BRIF de Laza. Estos realizaron una estrategia de contrafuego --quemas controladas-- para eliminar combustible de la proximidad de lo que son los edificios y así "maximizar la seguridad de todo el complejo".