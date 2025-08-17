Reparten agua embotellada en A Rúa y Petín, que permanecen sin agua potable durante el incendio

Vista de la Empresa Autoneum asedidada por el fuego, en el polígono industrial de A Rúa, a 16 de agosto de 2025, en A Rúa, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Ayuntamientos de A Rúa y Petín, en la comarca de Valdeorras (Ourense), reparten agua embotallada entre sus habitantes al no contar con agua potable. Ambas localidades están afectadas por un incendio originado en el municipio vecino de Larouco, donde un fuego calcina alrededor de 6.000 hectáreas desde el miercoles.

"Debido al gran consumo de agua necesario para la extinción y la cantidad de residuo depositada en el aire no tenemos capacidad para potabilizar de forma eficiente el agua de la traída, por lo que se recomienda el uso de agua embotallada para consumo en los próximos días", ha informado el Ayuntamiento de A Rúa a través de un comunicado publicado en redes sociales.

De este modo, ha indicado que durante el domingo iniciará la distribución de agua embotellada entre sus habitantes, a los que ha pedido que permanezcan atentos a la información municipal.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Petín ha trasladado que la localidad tampoco cuenta con agua potable, por lo que ha aplicado una medida similar. Así, los vecinos pueden recoger agua embotellada en la Casa da Cultura.

El incendio en Larouco afectó a la Ecoplanta de Sogama --situada a las afueras de A Rúa--, lo que ha dejado a 40 municipios sin servicio de recogida. También en esta localidad, la fábrica Autoneum, proveedora de Stellantis ha sido golpeada por el incendio, siendo la principal sucursal dañada en el polígono.