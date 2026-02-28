Abel Caballero celebra la sentencia a Audasa: "Una más que se suma a las acciones de la AP-9 dañando a la población"

Archivo - El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante una entrevista con Europa Press, a 3 de junio de 2022, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Javier Vázquez - Europa Press - Archivo

VIGO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha celebrado la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña contra Autopistas del Atlántico S.A. (Audasa), ahora condenada a devolver peajes cobrados durante obras en el puente de Rande entre 2015 y 2018. "Una más que se suma a todas aquellas acciones de la AP-9 dañando a la población de la ciudad de Vigo y de toda Galicia", ha valorado.

En un audio remitido a los medios, el regidor ha vuelto a reclamar la gratuidad de la AP-9, desde Tui hasta Ferrol, ya que cree que la ciudadanía está pagando "indebidamente". "Y cada vez los tribunales lo van reconociendo", ha añadido.

Además, Caballero ha pedido la "censura" contra el expresidente José María Aznar, quien aprobó la actual prórroga de la AP-9 hasta el 2048: "Cuando Aznar prorrogó la concesión, le hizo a este país un daño irreversible".