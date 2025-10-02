Una activista gallega presente en la flotilla de ayuda a Gaza, entre los interceptados por Israel

Una activista gallega que participa en la flotilla d eapoyo a Gaza, entre los interceptados por Israel - GLOBAL SUMUD FLOTILLA

El Movimiento Global Sumud Flotilla convoca protestas en 17 ciudades de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La activista y abogada gallega Sandra Garrido, que viajaba rumbo a la Franja de Gaza en uno de los buques que han sido interceptados por Israel, se encuentra entre los detenidos por las fuerzas israelíes.

En un vídeo publicado por 'Global Movement to Gaza-Galiza' en Instagram, Garrido hace una declaración en primera persona en la que informa de la detención y pide a la sociedad civil que se movilice.

"Soy Sandra Garrido, representante gallega de la Global Sumud Flotilla, y si estás viendo este vídeo, es que fuimos secuestradas por las fuerzas de ocupación israelí. Solicitamos a la sociedad civil que pida nuestra libertad y el fin del genocidio del pueblo palestino", afirma la activista.

Horas antes de que el vídeo se difundiera, Europa Press había podido hablar con Sandra Garrido, sobre las 17:00 (hora España) de este miércoles, para solicitar una entrevista. Sin embargo, después de que la activista informara de que participaría en un entrenamiento, ya no no se pudo recuperar la comunicación.

PROTESTAS CONVOCADAS

A raíz de la interceptación por las fuerzas israelíes, el movimiento Global Sumud ha convocado para este jueves protestas en 17 ciudades y ayuntamientos gallegos.

"El 1 de octubre, Israel ha asaltado la Flotilla Sumud Global, misión humanitaria rumbo a Gaza, y ha secuestrado a varias activistas, entre ellas la gallega Sandra Garrido", ha trasladado en nota a los medios el movimiento.

Por ello, la organización exige la liberación inmediata de Garrido, además de reclamar protección para la Flotilla y el "fin del bloqueo criminal a Gaza".

En concreto, el llamamiento hecho por la Global Sumud Flotilla en Galicia convoca protestas en: Cee (20.00), en la Praza 8 de Marzo; Palas de Rei (19.00), en la Praza do Concello; Vigo (20.00), en la Oliveira do Paseo de Alfonso; en Coruña (20.00), en la Delegación do Goberno; Pontevedra (20.00), en la Praza da Peregrina.

También Santiago de Compostela (20.00), en la Praza Roxa; en Ferrol (19.00), en la Porta do Concello; Redondela (20.00), en la Praza do concello; Ourense (20.00), en la Praza Maior; Ribadeo (20.00), enCantón dos Moreno; Cangas (19.30), en frente al ayuntamiento.

Asimismo, habrá concentraciones en Lugo (19.00), delante del ayuntamiento; Sanxenxo (19.30), en la Praza dos Barcos; A Guarda (20.00), en el puerto de la Praia da Ribeira; Silleda (20.30), en la Praza do Siñor Afranio; Ponteareas (20.00), delante de los juzgados; Ribeira (20.00), en la Praza do Concello.