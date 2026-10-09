Adiós a Beiras en el Museo do Pobo Galego: política, cultura y universidad despiden a "un compostelano universal"

Féretro de Xosé Manuel Beiras en el acto de homenaje en el Museo do Pobo Galego - CÉSAR ARXINA - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo do Pobo Galego ha abierto sus puertas este mediodía, como estaba previsto, para el último adiós a Xosé Manuel Beiras, referente histórico del nacionalismo gallego, con la presencia de amigos personales, así como dirigentes y activistas de los ámbitos en los que el intelectual y economista desarrolló su acción política; y también representantes del ámbito universitario y cultural.

Antes de su entierro en Boisaca, la familia ha decidido dar la oportunidad a quienes quieran despedirse del histórico nacionalista, cuyo féretro se encuentra en el interior del Museo do Pobo Galego, adonde llegó en la mañana de este viernes. Cubierto por la bandera de Galicia diseñada por Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, sobre el féretro yace su sombrero marrón y han sido depositados múltiples claveles rojos.

Al lado del féretro se encuentra una corona con rosas blancas y el lema 'Bo e Xeneroso', aunque a lo largo de la jornada no han dejado de circular coronas y ramos de flores (en su mayoría de color blanco). Los envíos llegan de diversas entidades, de su propia organización política Anova, de partidos como Más Madrid o Sumar, y también de formaciones nacionalistas de otros puntos del Estado, como ERC y Bildu.

Los "compañeros del BNG" también le han dejado flores y, del ámbito institucional, el Parlamento de Galicia, donde fue diputado. Otras entidades del ámbito académico y social han, asimismo, enviado sus condolencias a modo de detalle floral.

De las primeras en llegar ha sido Encarna Otero, "amiga y compañera" de quien ha definido como "un compostelano universal". "Él se va a quedar con nosotros porque se queda su obra, su trabajo e inmenso amor por Galicia, pero la gente tiene que descansar. Y hay que saber decir adiós y gracias", ha sentenciado.

A lo largo de mañana también han estado miembros de Anova como el exdiputado Antón Sánchez --que se ha fundido en un gran abrazo con Martiño Noriega--; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la parlamentaria del BNG, Olalla Rodil; y la líder del Bloque, Ana Pontón, acompañada de la eurodiputada Ana Miranda.

También los expresidentes socialistas Emilio Pérez Touriño y Fernando González Laxe se ha acercado al Museo do Pobo Galego; al igual que Xoaquín Fernández Leiceaga; el exconselleiro de la etapa del bipartito Alfredo Suárez Canal y el exportavoz del BNG Xavier Vence.

Sobre las 13,30 horas han llegado los populares Xesús Palmou (destacado cargo de la época de Manuel Fraga) y el portavoz local del partido en Santiago, Borja Verea. El jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha hecho acto de presencia minutos después.

"MARCHA CUANDO SABE QUE LO VIENE ES UN HORROR"

Del ámbito cultural, tampoco han faltado los representantes de las instituciones más significativas de Galicia: del Consello da Cultura da Cultura Galega, su presidenta, Dolores Vilavedra; y el presidente de la Real Academia Galega, Henrique Monteagudo.

Entre lágrimas, ha atendido a los medios el músico y escritor Antón Reixa para pedir llevar a Beiras al Panteón de Galegos Ilustres. "Marcha cuando sabe que lo que viene es un horror", ha avisado.

TRAYECTORIA DE BEIRAS

Con una vida marcada contra el poder y en la defensa de Galicia, fue uno de los fundadores del Partido Socialista Galego (PSG) y de lo que sería el Bloque Nacionalista Galego (BNG), a quien llevó en 1997 a alcanzar su mayor registro en el Parlamento gallego: 18 diputados y segunda fuerza.

Tras discrepancias con la UPG y con el funcionamiento interno del frente nacionalista, Beiras abandonó el BNG en el año 2012 y fundó Anova Irmandade Nacionalista, formación con la que apostó por confluencias con otras fuerzas de izquierda del ámbito estatal.

Después de diferentes disputas entre los partidos que formaron parte de esas coaliciones, el histórico líder nacionalista se replantearía su relación las fuerzas estatales e iniciaría el reencuentro con el Bloque, apoyando en las elecciones autonómicas de 2024 a la candidatura de Ana Pontón.