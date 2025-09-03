Caballero aclara que el gobierno de Vigo "ya no tenía intención" de renovar el acuerdo con Ryanair: "No es gente seria"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, en el aeropuerto de Peinador, frente a un avión de Ryanair. - CONCELLO DE VIGO

La oposición señala que la salida de la aerolínea evidencia el "fracaso" del modelo de subvenciones a rutas aéreas

VIGO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha subrayado que el gobierno local "ya no tenía intención" de renovar el convenio municipal con Ryanair, que expira a final de este año, y ha recordado que el Ayuntamiento impuso dos sanciones (por valor de más de 67.000 euros) a la aerolínea por incumplimientos de ese acuerdo: "No es gente seria y no cumple".

En declaraciones remitidas a los medios, tras el anuncio de la compañía de que cerrará su base de Santiago y dejará de operar desde Vigo a partir de 2026, el regidor olívico ha señalado que el Ayuntamiento firmó un contrato con Ryanair para la promoción turística de la ciudad en la operación de vuelos entre Peinador y Londres. Dicho contrato fue adjudicado por casi 2 millones de euros, por un período de tres años (2023, 2024 y 2025).

"Ese contrato fue severa y seriamente incumplido por Ryanair y eso hizo que en el mes de enero le impusieramos una sanción de 17.414 euros y después, hace unos meses, una segunda sanción de 50.000 euros", ha señalado el alcalde, que ha añadido que el gobierno municipal seguirá exigiendo a la aerolínea "que pague esto y todos los incumplimientos adicionales que eventualmente pueda hacer".

En todo caso, y tras el anuncio de este viernes, Caballero ha aclarado que el gobierno municipal "ya no tenía ninguna intención de renovar este contrato". "No es gente seria y no cumple. Y como no cumple, ya no le íbamos a renovar ningún contrato. Por tanto, se van y nosotros consideramos que una empresa así no puede tener ningún contrato con el Ayuntamiento de Vigo", ha añadido.

El regidor ha afirmado que Ryanair es "libre de tomar sus decisiones", pero que el Ayuntamiento seguirá promocionando la ciudad, donde el turismo "va extraordinariamente bien".

Por otra parte, ha vuelto a insistir en acusar a la Xunta de promocionar el aeropuerto de Santiago "haciendo competencia desleal contra el aeropueto de Vigo". A su juicio, el anuncio de la compañía del cierre de la base compostelana "es la prueba": "le van a quitar el contrato a la empresa Ryanair y se van de Santiago, luego parece que lo que estoy diciendo desde hace tiempo es cierto".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Mientras, el PP de Vigo ha lamentado que, tras años subvencionando vuelos, el gobierno local no ha conseguido "asentar ninguna conexión directa" y "una muestra más es la ruta de Londres", único enlace internacional de la terminal olívica.

La presidenta del PP vigués, Luisa Sánchez, ha criticado que la salida de Ryanair de Peinador viene "apuntalada" por la "falta de interés" de Aena en potenciar los aeropuertos periféricos, y ha lamentado que el gobierno local haya asistido a esto "sin levantar la voz ante su jefe" Pedro Sánchez.

Según ha señalado, la decisión de Ryanair da "un portazo" a la posibilidad de que la aerolínea pudiera seguir operando en Vigo sin ayudas públicas, y ha recordado que éste es "el segundo golpe" de la compañía, tras la cancelación del vuelo a Barcelona, que operaba sin subvención. Asimismo, ha pedido al gobierno de Abel Caballero, que "al menos" se asegure de que Ryanair seguirá cumpliendo con el vuelo de Londres en lo que queda de año.

La líder del PP vigués ha criticado la política de tasas de Aena y la apuesta del Gobierno centrada en potenciar los grandes aeropuertos, "bloqueando las posibilidades de crecimiento" de terminales medianas y pequeñas. Por eso ha pedido al Ejecutivo que "rectifique", porque "cuando las ayudas desaparecen, las rutas también".

Finalmente, ha censurado que Caballero "no ha movido ni un dedo" y ha sido un "mero espectador" del declive de Peinador y la continua caída de pasajeros.

Por su parte, el grupo municipal del BNG ha señalado que la marcha de Ryanair de Vigo es una "prueba definitiva" del "fracaso" del modelo de subvenciones a rutas aéreas y su portavoz, Xabier Pérez Igrexas, ha vuelto a reclamar la puesta en marcha de un plan de dinamización de Peinador, con la participación de Ayuntamiento, Xunta y Gobierno central.

Pérez Igrexas ha subrayado de nuevo la necesidad de apostar por la cooperación en el sistema aeroportuario gallego, y ha recordado que la verdadera competencia de la terminal viguesa es Sá Carneiro en Oporto (Portugal).