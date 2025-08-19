Denunciados 170 conductores en la Fiesta del Agua de Vilagarcía, con un detenido vecino de Arteixo por un atropello

Multitud de personas durante la Fiesta del Agua en Vilagarcía de Arousa - Elena Fernández - Europa Press

El municipio recibió la visita de más de 55.000 personas

PONTEVEDRA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha denunciado a 170 conductores en la Fiesta del Agua de Vilagarcía, con un detenido por huir tras atropellar a un peatón, según informa.

En relación al dispositivo especial, explicó que culminó con casi 170 conductores denunciados, casi un centenar por conducir superando las tasas de alcoholemias permitidas o hacerlo con presencia de drogas, además de varios fueron investigados por vía penal.

Asimismo, se detectaron varios vehículos (taxis piratas) realizando transporte público de viajeros de manera ilícita. Todo ello en un operativo en el que se interceptó a un conductor, vecino de Arteixo (A Coruña), de 24 años, que conducía un vehículo con daños en el parabrisas delantero, en un punto de verificación de alcohol y drogas.

Una vez sometido a las pruebas de detección de alcohol en aire espirado arrojó una tasa positiva de más de 0,60 mg/l, por lo que se efectuaron diligencias policiales de tales hechos. Posteriormente, se tuvo conocimiento que esos daños estaban relacionados, junto con el conductor y el vehículo implicados, con el atropello a un peatón el cual resultó herido de consideración y que tuvo lugar en el casco urbano de Vilagarcía de Arousa.

De la actuación conjunta de ambos cuerpos derivó la investigación de los siguientes delitos: contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas habiendo superado las tasas legales permitidas, así como un delito de abandono del lugar del accidente y un delito de lesiones por imprudencia. Las diligencias instruidas se remitirán al Juzgado de Guardia de Vilagarcía de Arousa.

MÁS DE 50.000 VISITANTES

Por otra parte, el municipio recibió la visita de 55.454 visitantes en esa jornada, que se sumaron a los 47.000 residentes, según informa el consistorio.

La Big Data elaborada por Orange para la Mancomunidad, basándose en la geolocalización de móviles, muestra que las visitas crecieron un 18% respecto a 2024. El municipio llegó a triplicar su población habitual con una fiesta con alta participación de madrileños, según precisa.

El consistorio destaca, a su vez, el dispositivo de seguridad y de efectivos de Protección Civil y de limpieza puestos en marcha con motivo de la celebración.