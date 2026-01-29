Detenidas cuatro personas por robar en estaciones de servicio de la provincia de A Coruña

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espalda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

A CORUÑA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo a cuatro personas como presuntas autoras de ocho delitos de robo con fuerza en estaciones de servicio de la provincia de A Coruña.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la operación, bautizada como 'Caxetins', permitió desmantelar una banda que actuaba en las localidades de Arteixo, Abegondo, Sada y A Coruña.

La operación comenzó tras detectarse diversos robos con un patrón idéntico consistente en forzar los cajetines de monedas en los boxes de lavado de vehículos.

La coordinación entre el Puesto Principal de Arteixo y las unidades de Sada y Abegondo junto con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía permitió centralizar las pesquisas ante la sospecha de que se trataba de un grupo organizado de carácter itinerante.

De esta forma, los investigadores detectaron un nexo común mediante la utilización en todos los asaltos de un mismo vehículo de color azul oscuro.

Este elemento resultó determinante para lograr la identificación plena de cuatro varones con amplios antecedentes delictivos quienes actuaban de forma coordinada para violentar los sistemas de almacenamiento de efectivo.

El operativo para las detenciones se desarrolló de forma escalonada durante el mes de enero comenzando el día 22 con la intercepción de uno de los autores mientras circulaba por la autovía A-6.

Posteriormente, el día 26 de enero los agentes de la Guardia Civil localizaron y detuvieron a otros integrantes del grupo en un inmueble ocupado de la ciudad de A Coruña, finalizando el servicio esa misma tarde con la detención del último implicado.

Esta operación permitió esclarecer asaltos en diversas estaciones de servicio de las zonas de A Coruña, Meicende,, Abegondo y Sada. El botín total asciende a 900 euros en efectivo y los daños estructurales provocados en las instalaciones afectadas superan los 1.900 euros.