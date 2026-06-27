Detenido un hombre en Fisterra (A Coruña) por enfrentarse a la Guardia Civil tras una discusión de pareja

A CORUÑA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Corcubión han detenido a un hombre en Fisterra (A Coruña) como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. El varón se enfrentó a ellos esgrimiendo un arma blanca y uno de los agentes terminó herido por una mordedura en una pierna, según el relato del Instituto Armado. Tanto él como el detenido, con lesiones leves por la reducción, fueron trasladados al hospital.

Los hechos se desencadenaron el pasado 20 de junio tras recibir un aviso en la Central Operativa de Servicios (COS) en el que varios vecinos alertaban de una "fuerte discusión conyugal" en el interior de una vivienda. Al personarse de inmediato en el lugar, la patrulla actuante observó diversos enseres esparcidos en la vía pública exterior y escuchó gritos procedentes del interior del inmueble.

Al llamar a la puerta, los agentes fueron recibidos por un varón "en un elevado estado de agitación y agresividad", que además mostraba "síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos de sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas", en base a la Guardia Civil. El individuo presentaba restos de sangre en su cuerpo, portaba en la mano la hoja de un cuchillo sin mango y manifestó que su pareja ya había abandonado la vivienda.

A pesar de los intentos de mediación de la Guardia Civil, el individuo se reintrodujo en el domicilio y salió de nuevo blandiendo un cuchillo en cada mano y abalanzándose "de forma directa y hostil" contra los agentes. "Ante el riesgo inminente para la integridad física de los allí presentes, los guardias civiles procedieron a su reducción y posterior detención", explica el comunicado oficial.

La Guardia Civil precisa que, en el despliegue de seguridad, contó con la "valiosa" colaboración de un agente que se encontraba libre de servicio y que, al ser vecino del inmueble, intervino con celeridad para neutralizar la agresión.

Como consecuencia de la "fuerte resistencia" opuesta por el detenido durante el forcejeo, uno de los guardias civiles sufrió una herida por mordedura en una pierna, motivo por el cual requirió traslado y asistencia sanitaria en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee.

El detenido, que también presentaba lesiones leves derivadas de la reducción, fue evacuado en ambulancia al mismo centro hospitalario bajo custodia policial debido a su estado de alteración. El detenido y las diligencias policiales instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Corcubión.