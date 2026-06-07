Detenido el presunto autor de tres robos con fuerza y violencia en establecimientos de Vimianzo y Camariñas

La Guardia Civil detiene a un hombre como presunto autor de tres robos con fuerza y violencia en establecimientos de Vimianzo y Camariñas (A Coruña). - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Carballo, en colaboración con los Puestos de Vimianzo y Camariñas, han detenido a un hombre de 63 años de edad como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas y otros dos con violencia e intimidación. Todos ellos fueron cometidos en establecimientos comerciales a finales del mes de mayo.

La detención se ha llevado a cabo esta misma semana, en concreto, el martes 2 de junio. Según han informado fuentes oficiales, el despliegue de seguridad ciudadana e investigación se activó de forma inmediata tras detectarse la comisión de los ilícitos.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de las varias denuncias interpuestas por los perjudicados de los negocios afectados. El primero de los hechos delictivos denunciados tuvo lugar el pasado 20 de mayo en un establecimiento de hostelería situado en la localidad de Ponte do Porto, en Camariñas.

"Tras forzar la puerta de acceso principal del local, el presunto autor accedió al interior con el fin de sustraer diversas botellas de bebidas alcohólicas y una cantidad aproximada de 500 euros en dinero en efectivo", ha explicado la Guardia Civil.

Posteriormente, durante la tarde del pasado 30 de mayo, la actividad delictiva continuó en Vimianzo, donde el implicado ejecutó dos asaltos consecutivos con un intervalo de apenas treinta minutos y para los que empleó un pasamontañas.

El primero de ellos se registró en torno a las 20.00 horas en un comercio minorista de alimentación, "donde irrumpió esgrimiendo un cuchillo para exigir de forma intimidatoria la recaudación acumulada en la caja registradora". Sobre las 20.30 horas, accedió a un establecimiento farmacéutico de la misma localidad con un cuchillo, un episodio que finalizó con la sustracción de aproximadamente 400 euros en efectivo.

El operativo culminó el pasado 2 de junio con la interceptación y detención del sospechoso en la localidad de Camelle, en Camariñas. Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, el hombre ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de Corcubión.