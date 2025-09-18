Detenido un vecino de Betanzos de 51 años por el atraco a una estación de servicio en Coirós (A Coruña)

Arma blanca utilizada por los preguntos autores de un atraco a una estación de servicio de Coriós (A Coruña) - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 51 años, vecino de Betanzos, como presunto autor de un robo con intimidación el pasado 1 de septiembre en una estación de servicio en el municipio de Coirós (A Coruña).

Según ha informado el instituto armado, el asaltante, que actuó con un cómplice, utilizó un arma blanca para intimidar a la empleada y sustraer la recaudación del establecimiento.

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde, cuando dos individuos encapuchados llegaron a la gasolinera en un vehículo. Para evitar ser identificados, habían utilizado unas placas de matrícula dobladas, sustraídas previamente en A Coruña de un coche de la misma marca y modelo.

En concreto, conforme ha indicado la Guardia Civil, mientras uno de los presuntos autores esperaba al volante, el otro se dirigió al interior de la estación, donde supuestamente, con un cuchillo de grandes dimensiones, amenazó a la dependienta y la obligó a abrir la caja registradora, huyendo posteriormente con el dinero.

La actuación del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña permitió a los identificar el vehículo utilizado en el atraco. El coche fue localizado el 10 de septiembre en O Burgo, Culleredo, lo que condujo a la detención del autor material del robo.

Durante la detención, la Guardia Civil logró recuperar 300 euros del dinero sustraído y el cuchillo utilizado para intimidar a la víctima. El vehículo fue intervenido como prueba.

El arrestado ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña, en funciones de guardia, que ha decretado su ingreso en el Centro Penitenciario de Teixeiro.