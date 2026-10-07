Detenidos los tres miembros de una banda itinerante tras cometer robos en viviendas de Oleiros, Vigo y otras localidades

1123517.1.260.149.20261007100443 Detenidos tres miembros de una banda itinerante, tras cometer un robo en una vivienda de Oleiros (A Coruña), donde sustrajeron joyas y otros efectos por valor de 100.000 euros. - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a los tres miembros de una banda criminal itinerante, especializada en robos con fuerza en viviendas, en un operativo iniciado tras denunciarse la sustracción de joyas y otros efectos por valor de 100.000 euros en una vivienda de Oleiros (A Coruña). De los tres detenidos, todos de nacionalidad chilena, uno será extraditado, al estar buscado por las autoridades de Chile por diversos delitos.

La investigación, bautizada como Operación Ribera-Mariñas, se llevó a cabo por el Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña, tras cometerse el robo en Oleiros.

Los agentes pudieron identificar a los presuntos autores de los hechos, dos hombres de 33 y 26 años de edad, y una mujer de 28 años, y constataron que formaban parte de un grupo criminal itinerante de ciudadanos chilenos, especializados en robos en viviendas, que estaban asentados en la provincia de Barcelona.

En el caso de Oleiros, los hechos se produjeron a plena luz del día, en una zona residencial, aprovechando la ausencia de los propietarios. Para acceder al inmueble, los autores utilizaron herramientas y dispositivos tecnológicos especializados, entre ellos inhibidores de frecuencia y diferentes útiles destinados a la apertura de puertas y ventanas, lo que evidencia el grado de preparación y especialización con el que actuaba el grupo.

La Guardia Civil pudo identificar a los autores y, con la colaboración de la Policía Local, obtuvo imágenes del vehículo utilizado por los delincuentes para huir. De este modo, supieron que la banda se dirigía hacia Cataluña, por lo que se estableció un dispositivo en coordinación con la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, para interceptar el vehículo antes de que llegara a su destino.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en la autovía A-68 a la altura de Alagón (Zaragoza). Durante la intervención, los ocupantes intentaron darse a la fuga y ofrecieron una fuerte resistencia a los agentes, siendo finalmente reducidos y detenidos.

En el registro del vehículo, los agentes localizaron numerosas piezas de joyería, entre ellas anillos, pulseras y diferentes piezas de oro, que correspondían en gran parte al botín sustraído en Oleiros. La investigación desarrollada posteriormente por el Grupo de Delitos contra el Patrimonio permitió determinar que el día anterior al robo cometido en Oleiros, los integrantes del grupo criminal habrían perpetrado otros dos robos con fuerza en viviendas del casco urbano de Vigo, y se investiga su posible participación en otros hechos delictivos cometidos en las provincias de Pontevedra y León.

CRIMINAL BUSCADO EN CHILE

La investigación permitió descubrir también, mediante los mecanismos de cooperación policial internacional con Chile, nuevos antecedentes relacionados con uno de los detenidos.

En estas actuaciones han colaborado la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile, junto con la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil. Como resultado de estas gestiones, se pudo determinar que uno de los varones detenidos, conocido con el alias de 'El Chicorte', estaba siendo buscado por las autoridades policiales chilenas.

Así, le atribuyen presuntamente el liderazgo de una estructura criminal asentada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana de Santiago (Chile), vinculada a actividades relacionadas con el tráfico de drogas, circulación ilegal de armas, asociación ilícita y blanqueo de capitales, además de su posible implicación en varios homicidios cometidos en su país de origen.

Tras la comprobación de estos antecedentes y una vez ratificada por la autoridad judicial competente la situación de prisión provisional de los detenidos, se han iniciado los trámites correspondientes para la extradición a Chile del presunto líder de esta estructura criminal.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Zaragoza, que determinó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La investigación continúa abierta para determinar la posible participación de los sospechosos en otros robos.