La Diputación planea de nuevo instalar en Vigo su pantalla gigante por el Mundial tras la orden municipal de desmontaje

Pantalla instalada por la Diputación de Pontevedra en la Praza da Estrela, en Vigo, precintada por la Policía Local. - EUROPA PRESS

VIGO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Pontevedra planea instalar el próximo martes, 14 de julio, una pantalla gigantes en la Praza da Estrela de Vigo para emitir el partido de semifinales del Mundial de fútbol entre España y Francia. El anuncio se ha producido un día después de que el Ayuntamiento diese la orden de precinto y desmontaje sobre la pantalla que el ente provincial instaló por el España-Bélgica del viernes.

Este asunto ha provocado un choque político entre ambas administraciones. La representante provincial en Vigo y presidenta del PP local, Luisa Sánchez, ha asegurado este sábado que, "al igual" que hicieron para los cuartos del final, entregarán "toda la documentación solicitada" y ha instado al Ayuntamiento a conceder los permisos "basándose en decisiones exclusivamente técnicas".

Por su parte, la concejala de gobierno y viceportavoz del PSOE vigués Yolanda Aguiar la ha acusado de querer instalar una pantalla "de forma ilegal". "Lo que sucedió ayer pretendiendo colocar una pantalla para el Mundial incumpliendo la ley es absolutamente intolerable", ha dicho la edila, que cree que Sánchez "se tiene que ir de la política".

"¿Cómo le vamos a decir a la ciudadanía que algunos políticos tienen la prorrogativa de estar por encima de la ley o al margen de ella?", ha preguntado de forma retórica. Aguiar ha asegurado que la normativa que rige la instalación de la pantalla es autonómica y "es de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos, incluida la portavoz del PP de Vigo".

En el comunicado provincial, Sánchez ha insistido en que los funcionarios provinciales y municipales mantuvieron el viernes una "comunicación fluida" para cumplir todos los requisitos y ha asegurado que la documentación necesaria fue entregada a tiempo. "Aún así, el gobierno local envió ordenar desmontar la pantalla", ha lamentado.

La representante provincial ha avisado de que la institución seguirá ofreciendo "alternativas" a la ciudad y volverá a hacer "lo necesario" para que la iniciativa salga adelante. "Ojalá este martes la noticia sea únicamente el fútbol, que los vigueses puedan gozar del partido y que España alcance el billete para la final", ha esperado.