Dos detenidos en Ourense por delitos de robo y hurto en el interior de vehículos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas en Ourense por delitos de robo y hurto en vehículos aparcados en la vía pública, así como por estafa al realizar compras en comercios con las tarjetas de crédito sustraídas.

La primera intervención tuvo lugar el pasado 28 de octubre, cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial procedieron a la detención de un varón investigado por hurtar una mochila del interior de un turismo estacionado en el barrio de O Vinteún y utilizar posteriormente las tarjetas bancarias robadas en varios establecimientos comerciales de la ciudad.

Seguidamente, el 29 de octubre, los investigadores arrestaron a un segundo individuo como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en un vehículo en O Vinteún y de otro delito de hurto en un automóvil en el barrio de A Ponte. Al ser localizado, este segundo implicado intentó darse a la fuga a la carrera y se le atribuye un delito de resistencia a la autoridad, además de estafa por el uso indebido de tarjetas bancarias.

Tras finalizar las gestiones policiales, ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.