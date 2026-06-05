Dos personas detenidas y otra más investigada por varios delitos contra el patrimonio en Ames (A Coruña)

Guardia Civil y Policía Local de Ames detuvieron a una pareja, e investigan a otro varón, por varios hurtos y robos cometidos en garajes de O Milladoiro, en Ames (A Coruña). - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local de Ames, ha detenido a dos personas e investiga a una tercera como presuntos autores de varios delitos contra el patrimonio en O Milladoiro: robo con fuerza, hurto y estafa.

Según han informado fuentes de la Comandancia de A Coruña, la investigación, bautizada como Operación Quimique, se inició el pasado mes de marzo, al detectarse un aumento de este tipo de delitos en el núcleo urbano de O Milladoiro. La mayoría de los ilícitos eran robos con fuerza en el interior de vehículos que estaban aparcados en garajes comunitarios, y hurtos también en garajes.

Los sospechosos entraban en los aparcamientos durante la noche, aprovechando el acceso o salida de vehículos de los residentes y, una vez en los garajes, sustrajeron efectos como prendas deportivas, documentación personal, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, herramientas o bicicletas. El valor total de los objetos robados supera los 7.000 euros.

El pasado 16 de mayo se localizó y detuvo al principal sospechoso, un varón de 36 años de edad, y se procedió también a la detención de su pareja, una mujer de 19 años que supuestamente colaboraba vendiendo los efectos robados en un local de compraventa de segunda mano. Igualmente, se investiga a otro varón de 23 años de edad por su implicación directa en la logística de los robos.

Por otra parte, los investigadores constataron el uso fraudulento de una tarjeta bancaria sustraida en un establecimiento de máquinas expendedoras de O Milladoiro, por lo que también les atribuyen el supuesto delito de estafa.

La Guardia Civil y la Policía han logrado recuperar parte de los objetos robados, que ya han sido restituidos a sus propietarios. Las diligencias fueron puestas en conocimiento del tribunal de instancia de Santiago.