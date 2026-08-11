Galicia cuenta las horas para contemplar el "eclipse de nuestras vidas", el primero total en 114 años

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hace 114 años, el 17 de abril de 1912, Galicia se oscureció en pleno mediodía por unos breves segundos. El fenómeno pudo verse en la zona de Valdeorras (Ourense) y constituye el antecedente más próximo al que este miércoles será, en palabras del astrónomo José Ángel Docobo, "el eclipse de nuestras vidas", el eclipse solar total que cruzará de forma completa la mitad de la Comunidad y que no se repetirá en más de un siglo.

Aunque en 1912 el fenómeno que pudo verse en Galicia fue similar a un 'eclipse total', en aquella ocasión no lo fue. Para saber del último eclipse total real que atravesó la comunidad, en una franja muy similar al de este año, hay que remontarse un poco más, al 30 de agosto de 1905.

El eclipse solar total del 30 de agosto de 1905, que cruzó la península ibérica al mediodía, fue uno de los acontecimientos científicos y sociales más impactantes del inicio del siglo XX. En Galicia, el fenómeno entró por el norte y noroeste, en una distribución muy similar a la del de este miércoles pero con un carácter más extendido: la fase total rondó los tres minutos y medio de oscuridad total sobre la Comunidad.

Unos años más tarde, y solo dos días después del hundimiento del Titanic, el 17 de abril de 1912, la zona de Valdeorras volvería a ser testigo de un eclipse, en este caso híbrido. La diferencia entre ambos fenómenos radicó en que, mientras que el de 1905 fue un eclipse total (la posición de la luna la hace 'más grande' en perspectiva que el sol, por lo que lo cubre por completo), el de 1917 fue en su mayor parte anular (con la luna más alejada de la tierra, por lo que no cubre la totalidad del disco solar, si no que deja un anillo de luz).

Este último eclipse fue híbrido, asimismo, porque en la zona de máxima proximidad de la luna, como fue el caso de Valdeorras, la deformación de la atmósfera hizo que la luna llegase a cubrir justo el 100% del sol durante unos breves segundos. La franja de totalidad de este eclipse abarcó únicamente unos kilómetros.

Al coincidir el tamaño de ambos astros, los observadores pudieron entonces ver un fenómeno curioso: las famosas "perlas de Baily", que no son más que puntos de luz del borde solar filtados por las irregularidades en la superficie lunar.

UN SIGLO DE ESPERA

Este 12 de agosto, tras más de un siglo de espera, la franja de totalidad volverá a cubrir diagonalmente Galicia. El eclipse podrá verse totalmente en la mayoría de la provincia de A Coruña, toda la de Lugo, y algunos puntos de Ourense. En el resto de la comunidad, la visibilidad será superior al 90%.

El fenómeno arrancará en torno a las 19,30 horas --dependiendo de la zona de Galicia-- y concluirá a las 21,20 horas. El momento de máximo oscurecimiento rondará las 20,30 horas, cuando el sol estará a unos 12 grados sobre el horizonte, es decir, cerca del atardecer.

La franja de totalidad de un eclipse solar no se volverá a repetir sobre suelo gallego hasta dentro de más de un siglo. Aún así, en los años 2027 y 2028 habrá nuevos eclipses en España, y sus franjas de totalidad/anularidad cruzarán principalmente el sur y levante, viéndose en Galicia únicamente de forma parcial.