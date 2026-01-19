Galicia se suma al pesar por las víctimas del siniestro de Adamuz con Angrois presente en el recuerdo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de su equipo de gobierno, preside el minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Xunta, ayuntamientos y distintas instituciones y entidades se han sumado este lunes al minuto de silencio en solidaridad y apoyo con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz este domingo, con el recuerdo presente del siniestro del Alvia en 2013 en Angrois, en Santiago, en el que perdieron la vida 80 pasajeros.

En San Caetano, la sede del Gobierno gallego, el presidente Alfonso Rueda ha presidido a las 12.00 horas el minuto de silencio acompañado de su equipo de gobierno y de trabajadores de la Administración autonómica.

A continuación, el responsable del Ejecutivo ha trasladado el apoyo y el pesar de "todo el pueblo gallego", recordando el accidente del tren Alvia que descarriló en la curva de Angrois el 24 de julio de hace 13 años.

"Los gallegos tenemos que echar la vista atrás y recordar el accidente de Angrois. En aquel momento recibimos la ayuda y solidaridad de muchas personas, sentimos su cariño y ahora queremos hacer lo mismo con las personas afectadas por el accidente de ayer", ha manifestado el titular del Ejecutivo autonómico.

Así, Alfonso Rueda ha expresado, "en nombre de Galicia", el pesar por las víctimas que se conocen hasta el momento y ha trasladado el "máximo apoyo" a los familiares y a las personas heridas.

En esta línea, ha apuntado que "habrá tiempo" para conocer las causas", puesto que en estos momentos, ha señalado, "todavía se está trabajando" en el punto, por lo que ha insistido en que es momento de "mandar apoyo, ofrecer toda la ayuda y agradecer a todo el mundo que ha trabajado".

En este sentido, ha hecho mención a los vecinos de Adamuz que se desplazaron de inmediato al punto del siniestro para ayudar a las víctimas. "Otra vez, como en Angrois, los vecinos echando una mano y dando ejemplo", ha aseverado antes de poner en valor también el trabajo de todos los servicios de emergencias que "muestran una vez más su enorme profesionalidad en un momento tan duro como este".

Además, consultado sobre si Galicia prevé enviar medios a Andalucía, Rueda ha señalado que por el momento no han sido solicitados, pero ha subrayado que "si fuera necesario, por supuesto que Galicia aportaría medios". "Al igual que recibimos ofrecimientos de ayuda en el accidente de Angrois, si fuera necesario, por supuesto que sí", ha relatado.

GOBIERNO Y PARLAMENTO

Mientras, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha participado en el minuto de silencio convocado a las puertas de la Delegación, donde ha trasladado las condolencias a todos los familiares y a las víctimas del siniestro ferroviario.

"Desde Galicia sabemos lo que significa este profundo e intenso dolor que forma parte de la memoria colectiva y desde aquí queremos mandar todo nuestro cariño y nuestras condolencias", ha manifestado antes de agradecer el "trabajo incansable" de los servicios de emergencias.

También los diputados y trabajadores del Parlamento de Galicia han guardado a las 13.00 horas un minuto de silencio en la escalinata del Pazo do Hórreo.

El acto ha estado presidido por la vicepresidenta de la Cámara, Elena Candia, y los portavoces de los grupos parlamentarios Alberto Pazos (PPdeG), Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), toda vez que el presidente del legislativo se encuentra de viaje oficial a Madrid.

SANTIAGO, CON ANGROIS EN LA MEMORIA

En la capital gallega, la corporación municipal se ha concentrado este mediodía en la Praza do Obradoiro, a las puertas del Pazo de Raxoi, donde la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha enviado un "abrazo solidario muy fuerte y todo el ánimo" a todas las personas afectadas por el accidente.

En declaraciones a los medios, la regidora ha reconocido que se trata de un accidente que "a todo el mundo le ha recordado" a Angrois y a las personas que allí estuvieron, indicando que "estarán también conmovidas por este nuevo accidente ferroviario".

"Habrá tiempo para mirar qué ha ocurrido. Este es un momento para estar con las víctimas, familiares y afectados. Les trasladamos todo nuestro ánimo desde Santiago, que tanto sabe y sufrió un accidente ferroviario como fue el de Angrois", ha concluido.

Además, en el minuto de silencio también han participado el rector de la Universidade de Santiago (USC), Antonio López, con diferentes representantes de la institución académica, además de las candidatas a rectoras Alba Nogueira y Rosa Crujeiras y representantes de las ausentes.

MUNICIPIOS

Asimismo, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) se ha sumado a la convocatoria realizada por la FEMP y ha invitado a todos los ayuntamientos, diputaciones, instituciones, entidades y ciudadanos a participar en un minuto de silencio, a las 12.00 horas, como muestra de recuerdo y cariño por las víctimas mortales, los heridos y sus familias.

La Fegamp ha agradecido la labor de todos los servicios de emergencias y los gestos solidarios de todos los vecinos que están ayudando a los afectados.

En este contexto, en Vigo, la corporación se ha concentrado frente al consistorio, en la Praza do Rei, para trasladar su apoyo a los afectados y familiares de las víctimas. Así, se ha guardado un minuto de silencio, en memoria de los fallecidos y como muestra de "solidaridad" y "cariño" a sus allegados, tal y como ha apuntado el alcalde, Abel Caballero, que también ha deseado una pronta recuperación a los heridos.

En la concentración, además del regidor olívico, han participado concejales del gobierno y de los grupos de la oposición, así como trabajadores municipales.

También el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, junto a miembros de la corporación ha secundado el minuto de silencio convocado por la Fegamp y ha trasladado sus condolencias a familiares y allegados de las víctimas, al igual que parte de la corporación local de Lugo, que se ha sumado a la convocatoria en la Subdelegación del Gobierno.

En Ourense, representantes de todos los grupos políticos municipales se han unido al minuto de silencio en la Praza Maior como muestra de recuerdo y cariño por las víctimas del siniestro ferroviario de Adamuz, mientras que el Ayuntamiento de A Coruña ha mostrado su pesar por lo ocurrido con un minuto de silencio en María Pita en el que ha participado la alcaldesa, Inés Rey, junto a miembros de la corporación y servicios de emergencias.