La Guardia Civil de Carballiño detiene a un vecino como presunto autor de dos robos con fuerza en establecimientos

OURENSE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Carballiño ha detenido a un vecino de Ourense de 37 años como presunto autor de dos robos con fuerza cometidos en dos establecimientos comerciales de la localidad.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa, el pasado miércoles tuvieron conocimiento de un robo a través de una llamada telefónica de la encargada de uno de los establecimientos afectados, por lo que se trasladaron al lugar para montar un dispositivo de búsqueda en la zona.

Los agentes lograron localizaron al detenido oculto en el interior de un portal próximo al lugar del robo, allí se le incautaron 230 euros y un destornillador, que supuestamente utilizaba para forzar la puerta de entrada al local.

En el transcurso de la detención la Guardia Civil tuvo conocimiento de otro robo por la zona, y tras revisar las cámaras de seguridad, se constata que se trata de la misma persona.