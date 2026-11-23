Incautación de picadura de tabaco. - GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Vigo, interceptó 218 kilos de picadura de tabaco distribuidos en 90 envíos postales. La mercancía, adquirida a por internet y distribuida mediante paquetería, está valorada en más de 37.000 euros.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los agentes inspeccionaron empresas de mensajería y paquetería de la comarca de Vigo y su área de influencia, y encontraron "numerosos envíos" sospechosos de tener picadura de tabaco comprada por internet y remitida desde diferentes puntos del centro y sur de España.

A raíz de las diferentes actuaciones, los agentes formularon las correspondientes denuncias por presuntas infracciones de la normativa de contrabando, que fueron remitidas a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra para su tramitación.

La mercancía intervenida, cuyo valor en el mercado asciende a unos 37.000 euros, no tenía los precintos fiscales obligatorios y no estaba sometida a los controles sanitarios exigidos para este tipo de productos.

Entre los envíos interceptados, destacaron varios procedentes de Valencia y Huelva, que concentraban una parte importante de los paquetes detectados.

Esta intervención evidencia una adaptación de las redes de distribución ilícita hacia canales de venta por internet y envíos fraccionados, dificultando su detección. La cantidad de picadura de tabaco incautada duplica la registrada el pasado año.