Investigados diez menores en Cambados por el incendio de un vehículo municipal y un robo en un taller de empleo

Coche oficial del Ayuntamiento de Cambados (Pontevedra) calcinado en un incendio intencionado. - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Cambados (Pontevedra) ha tomado declaración en calidad de investigados a 10 menores de edad, todos de un mismo grupo de jóvenes de entre 14 y 16 años, como presuntos autores de varios delitos de daños y robo. Los episodios ocurrieron en el taller de empleo municipal e incluyen el daño e incendio de un vehículo oficial del Ayuntamiento.

Según ha detallado la Guardia Civil, la operación se inició a raíz de las denuncias interpuestas por el propio ente local tras una sucesión de actos vandálicos registrados en este recinto entre el 19 y 26 de junio.

El primero de los hechos ocurrió cuando los autores accedieron al recinto del taller de empleo saltando la valla perimetral y fracturando una puerta de acceso al edificio. Una vez en el interior, ocasionaron "importantes daños" en el material informático y sustrajeron un teléfono móvil, un teléfono inalámbrico, dos taladros y varios sombreros.

Entre los días 23 y 24 de junio, el grupo apedreó un vehículo municipal que se encontraba estacionado en el recinto, rompiendo todos sus cristales y provocando múltiples daños en la carrocería. En la noche del 25, "el mismo turismo fue incendiado de forma intencionada", ha constatado la Guardia Civil. El coche quedó completamente calcinado y las llamas afectaron también a las instalaciones municipales.

Las gestiones de investigación llevadas a cabo por los agentes permitieron identificar a los presuntos responsables y recuperar parte de los efectos sustraídos, ya devueltos al patrimonio municipal.

Asimismo, se identificó a los representantes legales de los menores, que fueron informados de los hechos. Las diligencias policiales han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Pontevedra para continuar con el procedimiento legal correspondiente.