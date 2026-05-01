Miles de personas exigen "salarios, vivienda y democracia" en la protesta de UGT y CCOO por el 1 de Mayo

Manifestación convocada por UGT y CCOO por el 1 de Mayo - EUROPA PRESS

A CORUÑA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han movilizado este viernes con motivo del Primero de Mayo en distintas localidades gallegas, con una manifestación central de UGT y CCOO en A Coruña bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.

Ha sido, según los convocantes, con asistencia de unas 4.000 personas en la ciudad herculina y con presencia de la secretaria general de CCOO de Galicia, Amelia Pérez, y de su homólogo de UGT, Cristóbal Medeiros, además de representantes políticos, entre ellos el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y su homólogo de Sumar Galicia, Paulo Carlos López.

"Exigimos salarios, vivienda y democracia", ha resumido la primera en línea con lo expuesto también por el máximo responsable de UGT en Galicia, quien ha incidido en que tiene que haber un aumento de salarios para "vivir con dignidad" y con "derecho a la vivienda".

"No puede ser que se esté matando personas en el siglo en el que vivimos", ha señalado Medeiros en el marco de una protesta con pancartas contra el "genocidio".

Esto en una movilización en la que se han coreado proclamas como 'gobierne quien gobierne las pensiones se defienden', 'más industria, más empleo', 'salarios dignos y de calidad' o 'la Xunta de Galicia recorta y privatiza'.

(Habrá ampliación)