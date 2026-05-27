Nueve personas detenidas y siete registros en varios municipios de Pontevedra en una operación contra el narcotráfico

Coche de la Guardia Civil, en imagen de archivo.
Coche de la Guardia Civil, en imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 27 mayo 2026 16:04
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   PONTEVEDRA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil ha detenido a nueve personas y ha efectuado siete registros en el marco de una operación contra el tráfico de drogas, que aún permanece abierta.

   Según han informado fuentes del Instituto Armado, las actuaciones se llevaron a cabo en la mañana de este miércoles en tres municipios de Pontevedra: Sanxenxo, Poio y Vilaboa.

   No ha trascendido si se han llevado a cabo incautaciones de droga durante las actuaciones efectuadas. También se desconoce cuándo pasarán a disposición judicial las personas detenidas.

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