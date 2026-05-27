Nueve personas detenidas y siete registros en varios municipios de Pontevedra en una operación contra el narcotráfico

Coche de la Guardia Civil, en imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas y ha efectuado siete registros en el marco de una operación contra el tráfico de drogas, que aún permanece abierta.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, las actuaciones se llevaron a cabo en la mañana de este miércoles en tres municipios de Pontevedra: Sanxenxo, Poio y Vilaboa.

No ha trascendido si se han llevado a cabo incautaciones de droga durante las actuaciones efectuadas. También se desconoce cuándo pasarán a disposición judicial las personas detenidas.