La operación por el alijo de droga en A Pobra (A Coruña) sigue abierta, con la incautación de 3.600 kilos de cocaína

VIGO/ A CORUÑA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha cifrado en 3.600 kilos de cocaína la droga incautada en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) y que habría llegado a las costas gallegas en un narcosubmarino. La misma fue localizada entre la jornada del sábado y el domingo.

Así lo ha expuesto en declaraciones a los medios de comunicación en Vigo. En ellas, tras agradecer el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Blanco ha querido ser "cuidadoso" debido a que la investigación continúa abierta.

No obstante, no ha confirmado si la droga llegó a Galicia en un narcosubmarino, extremo que si ratificaron fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press.

Por ello, ha emplazado a los medios de comunicación a la información que se ofrezca cuando sea posible, poniendo en valor que al menos los tres detenidos sí serán puestos ya a disposición judicial pese a que la operación "no está cerrada".

ARRESTOS

La detención de los tres hombres, de origen colombiano, se produjo en la tarde del sábado por parte de miembros de la Policía Local de A Pobra do Caramiñal.

A continuación, fueron trasladados a la comisaría de la Policía Nacional de Ribeira que, junto a agentes de la comisaría de Vigo, se ha hecho cargo del operativo, que está bajo secreto de las actuaciones.

Fueron agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) Galicia los que en la madrugada del sábado interceptaron la sustancia estupefacientes después de que se cayera del vehículo que la transportaba a raíz de un operativo policial. Fueron en ese momento en torno a mil los kilos localizados.

El hallazgo del segundo alijo se produjo tras la información proporcionada por la Policía Nacional. Agentes municipales realizaron una inspección perimetral por las zonas en las que podría encontrarse y, finalmente, la hallaron. La investigación está a cargo de la Policía Nacional y bajo secreto de sumario.