Rueda, disposto a reunirse con Abel Caballero, pero ve un "moi mal comezo" as "provocacións" do alcalde de Vigo

VIGO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, mostrou a súa disposición a reunirse co alcalde de Vigo, Abel Caballero, despois de que este último solicitáselle por carta un encontro nas últimas horas, a pesar de que criticou o "moi mal comezo" que supoñen as "provocacións" do rexedor olívico.

"Cando non se buscan acordos e búscanse titulares, probablemente iso leva a recibir unha carta como a que eu recibín no día de onte, chea de provocacións, de condicións previas que parecen imprescindibles e ineludibles para pactar un encontro", lamentou o tamén líder dos 'populares' galegos.

Segundo Rueda, o que desde a Xunta se pretende son "acordos" e traballar con Abel Caballero. "Non busco titulares nin seguir construíndo un personaxe de oposición frontal que non sei se suporá algún rédito político ao alcalde de Vigo. A min en absoluto", sentenciou.

Todo iso despois de que Caballero enviase unha carta a Rueda acusando o Goberno galego de levar quince anos "desatendendo severamente a Vigo" e pedindo que se atendan "de forma inmediata" e antes de que leve a cabo a reunión certos temas que afectan á cidade, como a candidatura das Illas Cíes como Patrimonio da Humanidade ou a posta en marcha da Área Metropolitana de Vigo.

Ademais, o documento tamén incluía case 40 peticións a tratar no encontro, como a derrogación do pago por parte do Concello da taxa pola presa de Eiras ou a cesión á administración local dos terreos da estación de autobuses de Vigo, entre moitos outros.