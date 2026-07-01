Trabajadores de Aldeas Infantiles protestan por el despido de una delegada sindical tras pedir medidas de conciliación

Imagen de al protesta este miércoles en Vigo. - CCOO

VIGO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Aldeas Infantiles SOS Galicia han protestado en la mañana de este miércoles en Vigo por el despido de una delegada sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) que inició un procedimiento judicial contra la empresa después de que se le negasen medidas de conciliación vinculadas al cuidado de su hija de seis años de edad.

En un comunicado, el sindicado ha expresado su rechazo a este despido, siendo "especialmente grave" porque fue llevado a cabo en un contexto en el que la mujer estaba ejerciendo sus funciones de defensa de los derechos laborales en el centro de trabajo.

Los hechos ocurrieron, según CC.OO., cuando la trabajadora había iniciado un procedimiento judicial después de que Aldeas Infantiles le rechazase una medida de conciliación vinculada al cuidado de su hija. El juicio estaba señalado para el 25 de mayo.

"La empresa fundamenta la extinción del contrato en una supuesta ineptitud sobrevivida, en un proceso que, cuando menos, suscita dudas razonables sobre su proporcionalidad y sobre el momento en el que se adopta la medida", indica CC.OO.

Por ello, el sindicado considera que ningún trabajador debe verse señalado por ejercer sus derechos laborales, solicitar medidas de conciliación o desempeñar funciones de representación sindical.