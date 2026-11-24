Firma del acuerdo entre UVigo y Banco Santander. - DUVI

VIGO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidade de Vigo (UVigo) y el Banco Santander han renovado este martes su convenio de colaboración, que permitirá destinar 515.000 euros en 2027 a programas de becas, formación, movilidad internacional, empleabilidad, investigación y emprendimiento.

El acuerdo, según recoge el diario de la universidad (DUVI), contempla hasta 755 ayudas, premios y plazas formativas, entre ellas 170 ayudas económicas de mil euros para estudiantes.

Así, combina la continuidad de iniciativas consolidadas con nuevas actuaciones vinculadas a la adquisición de competencias y a la formación a lo largo de la vida, subraya la universidad.

La firma de este documento se ha celebrado en la Rectoría y ha contado con la participación de la rectora, Carmen García Mateo, y del presidente de Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte, que han estado acompañados de distintos representantes de ambas entidades.

"Una universidad pública debe ofrecer oportunidades, pero también acompañar a las personas para que puedan aprovecharlas. Eso significa contribuir a que las dificultades económicas no condicionen la continuidad de los estudios, facilitar experiencias internacionales y profesionales y ofrecer nuevas posibilidades de formación", ha subrayado García Mateo.

Una de las novedades de la renovación es la incorporación de un programa propio de cursos de competencias transversales, con una dotación de 20.500 euros y 205 plazas previstas.

La iniciativa busca complementar la formación académica con habilidades y conocimientos relevantes para la empleabilidad y el desarrollo personal.

El acuerdo también contempla 100 becas Santander para microcredenciales, dotadas con 300 euros cada una, que suman una inversión de 30.000 euros. Estas ayudas facilitan el acceso a formación especializada y de corta duración, "una modalidad que permite actualizar conocimientos y adquirir nuevas competencias en diferentes momentos de la trayectoria académica y profesional".