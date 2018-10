La víctimas de Angrois exigen la dimisión de Ana Pastor por "hacer todo lo posible para que no se sepa lo que ocurrió"

Publicado 03/10/2018 18:31:20 CET

Tras asegurar en el Congreso el expresidente de la CIAF que la por entonces ministra de Fomento dijo "no" a repetir la investigación

El portavoz de la plataforma de víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, ha demandado la dimisión de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, por "hacer todo lo posible para que no se sepa lo que ocurrió" en el accidente ferroviario en Santiago de Compostela en julio de 2013, en el que fallecieron 80 personas y hubo más de 140 heridos.

Así se ha expresado después de que este miércoles el expresidente de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), Vicente Rallo Guinot, encargado de la investigación que realizó este órgano sobre el accidente de Angrois, haya afirmado en el Congreso que, en su día, planteó repetirla a la por entonces ministra de Fomento, Ana Pastor. "Y me dijo: 'no, no, esto está ya acabado, presentado y liquidado'. A nosotros no nos habría parecido ninguna barbaridad", ha asegurado.

Tras estas palabras, Jesús Domínguez ha indicado a Europa Press que considera "gravísimo" lo revelado por Rallo en el Congreso, por lo que están "muy indignados" con Ana Pastor.

"Una vez más se confirma que Ana Pastor nos mintió cuando dijo que colaboraría con la justicia y que nunca descansaría hasta que se supiese la verdad", reprocha. "Se ha confirmado que es mentira y que la presidenta del Congreso no puede ser Ana Pastor", deja claro.

"Entendemos que el tercer cargo más alto del Estado no puede ser quien ha hecho todo lo posible por tapar el accidente más grave de la historia de la democracia", sentencia.

Y es que considera que "lo más grave es que, a pesar de la petición de Europa" para que se hiciese una nueva investigación independiente, "Pastor dijo que nada, que había que seguir igual".

"EN EL CONGRESO NO SE PUEDE MENTIR"

Rallo Guinot, que también es exdirector de Seguridad en la Circulación de Renfe, ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación del Congreso sobre el siniestro ferroviario.

Al término de su comparecencia, fuentes próximas a Ana Pastor han asegurado que, desde que la investigación de la CIAF se hizo pública en 2014, ella no volvió a hablar con Rallo, y afirman que menos después de julio de 2016, que fue cuando se conoció que la ERA (la agencia ferroviaria europea) había puesto en duda ese informe y pidió reabrir la investigación.

Sin embargo, en su intervención, Rallo se refería al documento que la ERA envió a la CIAF con anterioridad a julio de 2016, antes de que se hiciese público: "Ya lo dije cuando la ERA nos mandó este documento, yo se lo dije a la ministra, si hay que hacer una nueva investigación, se hace tabla rasa e iniciamos de nuevo la investigación. Y me dijo: 'no, no, esto está ya acabado, presentado y liquidado. A nosotros no nos habría parecido ninguna barbaridad", ha aseverado.

El entorno de la exministra asegura que Pastor no habló con el expresidente de la CIAF del informe que hizo dicho organismo sobre el accidente de Angrois y por tanto nunca bloqueó ninguna propuesta de reabrirlo. Por eso, le acusa de "mentir" al Congreso y le exige una rectificación.

Posteriormente, la CIAF ha emitido un comunicado en el que ha corregido la versión ofrecida este miércoles en el Congreso por Vicente Rallo Guinot, quien se desdice y niega que la entonces ministra de Fomento y hoy presidenta del Congreso, Ana Pastor, le impidiera investigar el accidente.

Sobre esta cuestión, el portavoz de la plataforma de víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, ha emplazado a Ana Pastor a que "denuncie" a Rallo si miente "porque en el Congreso de los Diputados no se puede mentir".

"Este hombre (Rallo) que ya está jubilado no creo que haya mentido, y si es así lo que tiene que hacer Ana Pastor es ponerle una demanda o una querella por mentir", sostiene Jesús Domínguez. "Pero cuadra perfectamente lo que ha dicho este hombre, que está jubilado y no tiene nada que perder", agrega.