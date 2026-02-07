La Xunta reprocha a Renfe que no diese una "solución" a la suspensión del transporte de la basura desde Vigo

La conselleira, Ángeles Vázquez, en una visita a Caldas de Reis, a 7 de febrero de 2026. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha reprochado que, tras la comunicación de Renfe a Sogama de la cancelación del transporte de residuos por tren, no diese "ningún tipo de solución" a la situación. La misma ha obligado al empleo de 19 tráilers para el traslado de basura desde la estación de Vigo Guixar hasta la planta de la empresa pública en Cerceda (A Coruña).

"Parece ser que esta situación va a continuar hasta el día 10", ha lamentado la responsable autonómica en declaraciones a los medios un día después de que Sogama diese a conocer que la operadora le había dirigido una carta. En ella, explicaba que el corte del servicio --que también afecta a pasajeros-- se debe a razones de seguridad derivadas de las malas condiciones meteorológicas.

"Se hizo una comunicación diciendo que por seguridad no se iba a acometer [el transporte], pero tampoco se nos dio ningún tipo de solución", ha censurado Vázquez, que ha estimado en 1.000 toneladas la cantidad transportada diariamente.

La situación ha afectado al traslado de residuos hacia y desde Vigo, por lo que Sogama está utilizando un total de 19 tráilers con plataforma para transportar la basura desde Guixar. Según ha detallado la conselleira, también ha habido "problemas" en Ourense, lo que obligó a que el transporte se desviese en Lugo y A Coruña antes de llegar a Cerceda.

"Hay que dar soluciones. Nosotros estamos dando una que no es el 100%, pero al menos no se está produciendo un caos de los distintos ayuntamientos", ha concludio la responsable autonómica.

TRABAJOS EN PRESAS DE LA XUNTA

Por otra parte, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha destacado las "continuas" tareas que los técnicos de Augas de Galicia llevan a cabo en las cuatro presas de las que es titular el Gobierno gallego: Baiona, Eiras, O Con y Caldas de Reis, a donde se ha trasladado este sábado.

"El trabajo de actualización y modernización de los sistemas es constante para garantizar tanto el buen funcionamiento de las instalaciones como su seguridad", ha indicado, al tiempo que ha cifrado la inversión global para estos trabajos en 2025 y 2026 en 4,6 millones de euros.

Vázquez ha recordado que, a lo largo de 2025, se llevó a cabo una revisión de seguridad de las presas y algunas de las acciones que se identificaron como "necesarias" comenzarán a ejecutarse a lo largo de este año. Entre las actuaciones previstas se incluyen, por ejemplo, diversos trabajos de auscultación y mejoras de la digitalización del sistema SCADA de monitorización y gestión del plan de emergencia.

Además, ha recordado que además de los embalses de los que es titular, Augas de Galicia --como organismo de cuenca-- también realiza el seguimiento y control de la explotación de otras 29 presas de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa.