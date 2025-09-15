Detenidos el capitán y el primer oficial del barco que colisionó contra un buque de capital gallego en Mauritania

El 'Tafra 3' tras el choque de otro buque en Mauritania. - CEDIDA/EUROPA PRESS

Se prevé que los tres marineros españoles a bordo regresen a la Península "esta semana"

VIGO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El capitán y el primer oficial del buque factoría 'Right Whale' que colisionó contra el pesquero de capital gallego-mauritano 'Tafra 3' el pasado viernes han sido detenidos en las últimas horas, según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press.

En concreto, un total de cinco personas continúan desparecidas en Mauritania después de que el 'Right Whale', de 105 metros de eslora y bandera de Gambia, colisionase con el 'Tafra 3', con pabellón de Mauritania, capital gallego y hasta tres españoles a bordo.

El suceso se produjo a las 20.40 horas española frente a la costa de Nouadhibou, en el norte de Mauritania, donde actualmente faenan otras embarcaciones de capital gallego, así como español.

Preguntado por el incidente, el presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Javier Touza, ha lamentado que este tipo de "abordajes" se produzcan de forma reiterada en esa zona, solicitando "normas de seguridad" para el tráfico marítimo. "No hay pescado que valga más que las vidas humanas", ha reivindicado.

En ese caladero se concentran "muchos barcos", según ha dicho, que se encuentran en situación "desigual", ya que el buque gallego tenía 35 metros de eslora frente a los 105 del barco que lo abordó.

MARINEROS

Respecto a la situación de los marineros, en primer lugar, Touza ha apuntado a la necesidad de seguir buscando a los cinco desaparecidos, que todavía se desconoce su paradero.

Sobre los tres españoles a bordo del 'Tafra 3', ha dicho que "están bien", asegurando que uno de ellos se está recuperando de una "pequeña herida" que sufrió, aunque a las horas del incidente ya todos pudieron hablar con sus familias.

Tal como ha explicado, dos son gallegos y uno de Huelva. Los tres se espera que puedan regresar a España "esta semana", por lo que se están tratando de agilizar los trámites, insistiendo en que es "difícil" viajar desde Mauritania a la Península ya que no es sencillo encontrar vuelos.