Gardacostas decomisa en la ría de Arousa 7 kilos de pulpo y 68 nasas sin identificar

Archivo - Nasas incautadas por Gardacostas de Galicia en una anterior operación, con fecha de junio de 2026. - GARDACOSTAS DE GALICIA - Archivo
PONTEVEDRA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Servizo de Gardacostas de Galicia ha realizado una nueva actuación contra el furtivismo en la ría de Arousa en la que ha decomisado siete kilogramos de pulpo, que han sido devueltos íntegramente al mar.
Del total incautado, un kilo era antirreglamentario, según informa en sus redes sociales este organismo adscrito a la Consellería do Mar. Además, esta operación ha permitido decomisar 68 nasas sin identificar, 60 de pulpo y ocho de centola.
Esta actuación se enmarca dentro de las labores de vigilancia y control permanente contra el furtivismo que Gardacostas ejerce en las rías gallegas.