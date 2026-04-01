El IEO inicia en Vigo dos campañas para la evaluación de la sardina y otros pequeños pelágicos en el noroeste

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VIGO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Personal científico y técnico del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) llevará a cabo durante el mes de abril dos campañas de investigación oceanográfica destinadas a la evaluación de la sardina y otras especies pelágicas de interés comercial en las aguas del norte de la Península Ibérica, desde la zona norte de la costa portuguesa hasta la frontera con Francia.

Ambas campañas, denominadas Sareva y Pelacus, comenzarán en Vigo a bordo de los buques oceanográficos Vizconde de Eza y Miguel Oliver, de la Secretaría General de Pesca. Estas suponen un ejercicio de cooperación con las autoridades de Portugal y Francia, "clave" para garantizar una gestión sostenible de los recursos pesqueros, según subraya el IEO en un comunicado.

En concreto, la campaña Sareva 0426, que se realizará entre el 2 y el 30 de abril, forma parte de una iniciativa coordinada con Portugal para estimar la biomasa reproductora de sardina (Sardina pilchardus) mediante el método de producción diaria de huevos (MPHD).

Esta metodología implica la estimación de la producción total de huevos de estas especies durante su período de puesta, un parámetro que está relacionado con la biomasa del stock reproductor, lo que permite así obtener una estima del tamaño de la población.

La campaña se divide en dos partes, una primera parte que finalizará el 15 de abril y que abarcará las aguas portuguesas (entre Cabo Carvoeiro y la desembocadura del río Miño), la costa gallega, así como las rías de Vigo, Pontevedra, Arousa y Muros y una segunda parte que finalizará el 30 de abril y que abarcará el resto de la zona de estudio, aguas del Cantábrico hasta aguas francesas.

En paralelo a la campaña Sareva, el IEO inicia la campaña Pelacus 0426, a bordo del buque oceanográfico Miguel Oliver y que se prolongará hasta el 28 de abril. Esta recopilará información que permitirá caracterizar el ecosistema de especies pelágicas del norte de la Península Ibérica, desde la zona de las Rías Baixas hasta la frontera con Francia.

Así, durante la campaña se estimará la biomasa de las poblaciones de sardina (Sardina pilchardus), boquerón, (Engraulis encrasicolus), jurel (Trachurus trachurus), caballa (Scomber colias y Scomber scombrus) y bacaladilla (Micromesistius poutassou), entre otras especies.

Ambas campañas se realizarán en la misma época y área de muestreo, complementándose mutuamente, ha insistido el IEO.