Mar sitúa el puerto de Ribeira como uno de los epicentros del impacto del "recorte comunitario" al lirio y xarda

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha visitado este martes la lonja de Ribeira (A Coruña) donde se ha reunido con representantes del sector pesquero gallego para analizar el impacto del acuerdo europeo de TAC y cotas para 2026, con especial atención a la afectación que tendrán en este puerto coruñés, uno de los "más expuestos" por los "recortes" aprobados en Bruselas.

La titular de Mar, según ha explicado la Xunta en un comunicado, ha remarcado que Ribeira "es líder" en Galicia en las descargas de lirio, una especia que cuenta con marca colectiva propia, Lirio de Ribeira.

Esta relevancia también la tiene la xarda, otra de las especies con "mayor volumen" de descargas y valor comercial en la loja ribeirense y en el conjunto del sistema portuario gallego.

Por ello, la conselleira ha advertido de que "los recortes" aprobados para estas pesqueras tienen "un impacto directo" sobre la actividad económica, el empleo y la viabilidad de las empresas en un puerte muy especializado en estas especies.

En este sentido, ha mostrado la preocupación de la Xunta ante un acuerdo que "no incorporó" la necesaria dimensión socioeconómica y ha remarcado el compromiso del Ejecutivo gallego de trabajar con el sector para estudiar diferentes medidas que permitan "mitigar el impacto de estos recortes".