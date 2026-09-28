La Xunta acuerda cerrar seis meses los bancos de libre marisqueo de Cabío, O Bohído y Os Lombos do Ulla

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha acordado con el sector mantener cerrada durante seis meses, entre octubre de 2026 y marzo de 2027, la actividad extractiva en los bancos de libre marisqueo de Cabío, O Bohído y Os Lombos do Ulla, en la ría de Arousa, para favorecer la recuperación de los recursos.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, se ha reunido este lunes con representantes del sector para analizar los resultados de las muestras realizadas por técnicos del Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) en estos bancos.

De esta forma, la decisión ha sido adoptada ante la situación de los recursos y los efectos de los temporales extraordinarios registrados en los últimos años.

Según la evaluación científica, la bajada de salinidad provocada por los temporales causó una elevada mortandad y condicionó la recuperación de los recursos.

Con todo, las muestras han detectado señales positivas que con necesarias proteger, entre ellas un "enorme reclutamiento" de berberecho en Os Lombos do Ulla, así como una evolución favorable de determinados recursos en Cabío y los resultados de las actuaciones desarrolladas en O Bohído.

La medida pretende compatibilizar la protección de los recursos con el impacto socioeconómico que el cierre supone para los profesionales que trabajan en estos bancos.

Así, de los seis meses de cierre, hasta tres podrán ser objeto de ayudas por paralización temporal para armadores y tripulantes, en el marco de las condiciones establecidas por el FEMPA y de la correspondiente convocatoria.

Durante el periodo de cierre, la Consellería do Mar continuará con el seguimiento científico de los bancos y estudiará junto al sector distintas actuaciones para favorecer la recuperación de los recursos.