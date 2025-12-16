La Xunta destaca el papel de la Agencia de Control para defender la explotación sostenible de los recursos

La conselleira do Mar, Marta Villaverde (i), y la directora ejecutiva de la Agencia Europea de Control de la Pesca, Susan Steele (d). - XUNTA DE GALICIA

VIGO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha defendido el "papel estratégico" de la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA), con sede en Vigo, para defender la sostenibilidad y la explotación responsable de los recursos pesqueros.

Así lo ha trasladado la conselleira do Mar, Marta Villaverde, con motivo de una visita a la sede de la EFCA, donde ha mantenido un encuentro con su directora ejecutiva, Susan Steele.

Ambas han abordado la cooperación entre la administración autonómica y el ente comunitario, y han analizado el trabajo operativo de la Agencia a través de sus Planes de Despliegue Conjuntos, así como su impacto en la flota gallega.

Marta Villaverde ha subrayado la importancia de mantener una coordinación estrecha entre la EFCA y Galicia, especialmente en un momento marcado por la entrada en vigor de nuevas disposiciones del Reglamento de Control de la Pesca, el impulso a la digitalización de los sitemas de vigilancia y la redefinición de las políticas comunitarias a través de la revisión de la Política Pesquera Común.

La conselleira también ha destacado el papel de Galicia como "referente europeo" en el control pesquero, gracias al Servizo de Gardacostas y a la cooperación con la EFCA en operaciones de inspección.