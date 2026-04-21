El hotel NH Collection o L'Oreal París, entre las empresas reconocidas en la I Gala de Turismo de Vigo

VIGO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hotel NH Collection Vigo, el restaurante Maruja Limón o L'Oreal París han sido algunas de las empresas reconocidas en la I Gala de Turismo de Vigo, celebrada este martes en el Auditorio Mar de Vigo con el objetivo de poner en valor el trabajo del sector en la ciudad olívica.

Un evento que combinó actuaciones en directo y proyecciones audiovisuales fue el marco perfecto para entregar estos galardones, que reconocen el trabajo de distintas empresas en hasta nueve categorías diferentes "que conforman la oferta de la ciudad a lo largo de los 365 días".

Tal como recoge el Ayuntamiento en un comunicado, el hotel NH Collection Vigo fue galardonado por su Excelencia Hotelera, mientras que la Mejor Propuesta Gastronómica fue para el restaurante Maruja Limón, "por su capacidad de innovación y vanguardia sin perder la tradición". Además, el reconocimiento a la Trayectoria y Tradición en Hostelería fue a parar a la taberna A Mina.

En el ámbito social, se distinguió al colectivo de taxistas de Vigo con el premio a Mejor Iniciativa Solidaria por su propuesta de acercar a personas mayores a visitar las luces de la Navidad; mientras que el festival O Marisquiño fue premiado como Mejor Evento de Proyección Pública por su impacto internacional.

El galardón al Compromiso con la Sostenibilidad fue para Velgalsa-Eroski, mientras que la Mejor Experiencia de Ocio Temático recayó en el Barco de Navidad y el reconocimiento de Patrocinio y Colaboración Empresarial fue para el Centro Comercial Vialia.

Asimismo, el premio Spotlight a la marca del año distinguió a L'Oreal París, por su campaña publicitaria 'Querida Vigo: estas navidades mi pelo brillará más que tus calles'.

"MÁXIMA CALIDAD"

Por todo esto, el alcalde, Abel Caballero, ha agradecido la labor de todas las empresas o entidades que situaron a Vigo "como la ciudad más turística de Galicia en 2025". "Tenemos un turismo cuantitativamente muy importante y de máxima calidad", ha insistido el regidor, reivindicado que ahora la urbe "atrae visitantes todo el año".

"El incremento del turismo se articula en torno al fenómeno de la Navidad de Vigo, proyecto turístico emergente más importante de Europa, realizado íntegramente por el Ayuntamiento de Vigo", ha apostillado Caballero en su intervención.

Entre sus peticiones para mejorar, el alcalde ha hecho hincapié en que Vigo necesita más rutas aéreas e infraestructuras "sólidas" como la línea de alta velocidad directa a Madrid por Cerdedo.