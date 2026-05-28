Aena niega que el cartel en el aeropuerto de Palma incentive el turismo de excesos y atribuye la afluencia al destino

Campaña publicitaria instalada en el aeropuerto de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Aena ha negado que la lona en el aeropuerto de Palma incentive el turismo de excesos en Mallorca y ha sostenido que la infraestructura "no es generadora de la demanda turística", porque, a su modo de ver, la afluencia de visitantes "depende fundamentalmente del destino y de la oferta turística".

El operador aeroportuario ha reaccionado de esta manera ante las informaciones publicadas relativas a un cartel publicitario colocado en el edificio parking del aeropuerto de Palma, en las que se apunta que dicha campaña "incentiva el turismo de excesos en Mallorca".

En un comunicado, Aena ha aclarado que el anuncio al se hace referencia, que se traduciría por "lo que pasa en Mallorca se paga en Mallorca. Envía dinero entre amigos de forma fácil y rápida", forma parte de una campaña comercial de una caja de ahorros alemana.

De esta forma, han señalado que la entidad trata de promocionar el uso de Wero --una plataforma de pago digital similar a Bizum--.