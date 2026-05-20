Armengol reclama la liberación de los tres activistas baleares de la flotilla a Gaza: "Pedimos protección y respeto"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha reclamado la liberación de Toni Riera, Lluís de Moner y Alonso Santos, los tres activistas baleares que participaban en la flotilla a Gaza que han sido retenidos por Israel.

"Todo mi apoyo a todas las personas que se ven en esta situación, especialmente a Toni Riera, de Mallorca, y a Lluís de Moner y Alonso Santos, de Menorca, y también a sus familias. Pedimos protección, respeto y su libertad con todas las garantías", ha escrito en su cuenta de la red social X.

La también secretaria general del PSIB ha considerado "inaceptable" la situación que están padeciendo los integrantes de la Global Sumud Flotilla que han sido retenidos por el Gobierno israelí.

"Ninguna actuación puede justificar la humillación, la vulneración de derechos ni la falta de garantías humanitarias", ha subrayado Armengol.