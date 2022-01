La Audiencia confirma la condena a un hombre por amenazar con un cuchillo a un marroquí llamándole "moro de mierda"

El Juzgado no consideró acreditado que actuara "movido exclusivamente por su desprecio y su xenofobia" contra la víctima

PALMA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la condena a un hombre por amenazar con un cuchillo a un marroquí, al que persiguió llamándole "moro de mierda", en el municipio de Artà, en Mallorca.

El Juzgado de lo Penal número 7 de Palma condenó al hombre a siete meses de prisión por un delito de amenazas, pero no consideró probado, como había sostenido la Fiscalía en el juicio, "que el acusado actuara movido exclusivamente por su desprecio y su xenofobia contra la procedencia racial" de la víctima.

La Fiscalía reclamaba un año y ocho meses de cárcel al apreciar una agravante por discriminación racista.

El suceso tuvo lugar en mayo de 2021, por la tarde, cuando el acusado se cruzó por la calle con la víctima, con quien no tenía ninguna relación previa. Comenzó a proferirle insultos como "moro de mierda" y esgrimió contra él un cuchillo de 14 centímetros de hoja que llevaba encima.

El marroquí huyó del lugar y el acusado le persiguió mientras seguía llamándole "moro de mierda", hasta que le alcanzó y le arrinconó contra una pared mientras sostenía el cuchillo sobre el abdomen de la víctima, hasta que intervino una dotación de la Guardia Civil que redujo al agresor.

El acusado, que no asistió al juicio, presentó un recurso asegurando que no había tenido conocimiento de la celebración de la vista. La Audiencia rechaza este argumento incidiendo en que consta acreditado que fue citado personalmente para el juicio, y que no había comunicado ninguna circunstancia justificada que le impidiera comparecer.

Además, la Audiencia considerada acreditada la autoría del delito de amenazas en base al relato de la víctima y la corroboración de los agentes de la Guardia Civil.

La víctima renunció a reclamar ninguna indemnización por el incidente.