Baleares presentará la cultura como el eje central de su estrategia turística en Fitur

PALMA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Baleares participará esta semana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid con la intención de posicionar su oferta cultural como el eje de su estrategia turística, dirigida a atraer visitantes nacionales durante la temporada baja y desestacionalizar el destino.

La Agencia de Estrategia Turística (Aetib) ha sido la encargada de coordinar toda la participación en esta feria, que tendrá lugar entre este lunes y el próximo domingo en la capital española.

Según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado, Baleares contará en la feria con un estand de más 1.000 metros cuadrados que ha sido financiado con fondos europeos.

Es el mismo estand que se inauguró el año pasado, un diseño que está inspirado en el agua y los recursos naturales del archipiélago, como muestra de la apuesta por la sostenibilidad. Dispone de diferentes espacios propios para cada una de las islas, así como un gran espacio central que sirve de punto de encuentro.

También se dispone de salas y espacios para reuniones, una sala de presentaciones, sala de prensa y un área específica para desarrollar actividades relacionadas con la gastronomía y el producto local.

Junto a cada una de las islas, en el estand estarán presentes una docena de ayuntamientos de Mallorca y todos los de Menorca, así como un total de 14 coexpositores, todas ellas empresas privadas relacionadas con el sector turístico.

CULTURA, GASTRONOMÍA Y TURISMO

El Govern, a través del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), celebrará también un acto institucional en la sede de la Real Academia Española (RAE) que tendrá como eje central la presentación del convenio firmado semanas atrás con la Fundación Pro-RAE, que permitirá a Baleares recuperar su posición en el Patronato de esta institución.

Asimismo, en este acto se rendirá tributo a Antoni Maura, de quien se cumple el centenario de su muerte y el pianista Marco Mezquida ofrecerá un concierto en el salón de actos de la Academia.

Además, por segundo año consecutivo, dentro del estand de Baleares y bajo la coordinación de la Consellería de Agricultura, Pesca y Medio natural, se dispondrá de un espacio enogastronómico dedicado a la promoción del producto local.

En él tendrán lugar unos talleres y catas de producto local a cargo de diferentes chefs de las islas, que tienen como objetivo promocionar el producto local y poner en valor las DOP y IGP de las Islas.

Se llevarán a cabo un total de 23 'showcookings', cada uno dedicado a un producto local diferente, en los que los chefs prepararán una elaboración que se degustará acompañada de vinos de las IGP Ibiza, Formentera, Menorca y Mallorca, así como de la DOP Binissalem.

Cada uno de los días se destina en una isla diferente. El día 21 de enero estará dedicado en Mallorca, el 22 a Menorca, el 23 a Ibiza y Formentera y los 24 y 25, otra vez a Mallorca. Los chefs responsables de las degustaciones serán Óscar Molina, Patrick James, Javier Hoebeeck, Ariadna Salvador y David Moreno.

También se presentará Sabores de la Bahía, una feria coorganizada por el Ayuntamiento de Pollença y la Consellería de Agricultura, Pesca y Medio Natural que celebrará su segunda edición el próximo mes de mayo centrada en el atún rojo de Mallorca y los vinos locales.

Por parte de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, PortsIB participará un año más en Fitur para dar a conocer sus principales líneas de trabajo y los proyectos que marcarán el presente y el futuro del sistema portuario balear, con especial atención a la modernización de las infraestructuras y a la sostenibilidad.

Estarán presentes el conseller del ramo, Juan Manuel Lafuente, el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Toni Mercant, y el gerente de PortsIB, Kiko Villalonga.

TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD

El estand de Baleares, a lo largo de la semana, acogerá también diversidad de presentaciones y actividades. A las 11.00 horas del miércoles, por ejemplo, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, presentará 'Tecnología que transforma el turismo: el ecosistema Turistec'.

A las 12.30 horas de ese mismo día, la presidenta del Govern, Marga Prohens, y Bauzà presentarán a los medios de comunicación 'La Cultura como clave para la desestacionalización'.

A las 14.00 horas habrá una mesa redonda con Airbnb sobre 'Turismo de Calidad y sostenibilidad' y a las 15.30 horas, el conseller de Economía, Hacienda e innovación, Antoni Costa, presentará el informe de coyuntura turística de 2025 y las perspectivas para 2026.

Por otro lado, el jueves y el viernes se llevarán a cabo presentaciones a cargo de los consells insulares de Mallorca, Menorca y Formentera, así como diferentes municipios de las islas, quienes presentarán sus principales novedades turísticas para el año 2026.

Durante el fin de semana, días de acceso de público final a la feria, hay programadas diferentes actividades como son unos talleres de pinturas y degustaciones gastronómicas en el espacio de la Consellería de Agricultura, entre otras.