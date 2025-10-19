Los Bomberos de Mallorca rinden homenaje en Inca a un oficial fallecido en 2021

Homenaje al oficial de los Bomberos de Mallorca fallecido en 2021 Joan Cifuentes, este domingo en Inca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rendido homenaje al oficial Joan Cifuentes, miembro histórico del cuerpo fallecido en 2021, en un acto al que han asistido compañeros, familiares y autoridades.

El homenaje ha tenido lugar este domingo en el marco de la decimocuarta edición de la Feria de Emergencias de Inca, de la que Cifuentes fue uno de los fundadores, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Los presentes han recordado la "dedicación y compromiso con el servicio público y con la seguridad ciudadana" del oficial de bomberos.

Tras el homenaje se ha llevado a cabo una demostración de rescate en un accidente de tráfico en la que han participado la Policía Local de Inca, los servicios sanitarios del 061 y los Bomberos de Mallorca con el helicóptero Milana.

El simulacro, seguido por un centenar de visitantes, ha permitido mostrar cómo se coordinan los distintos cuerpos de emergencia en una intervención real, desde la primera asistencia sanitaria hasta el rescate aéreo de las víctimas.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que destacado que la feria "reúne a todos los cuerpos de emergencia que trabajan para que Mallorca sea una isla segura y que actúan de forma coordinada y eficaz ante cualquier emergencia"

"Hoy todos los ciudadanos han podido ver cómo actúan los cuerpos de emergencia en diferentes simulacros y con el helicóptero Milana, que con más de 40 intervenciones en solo dos meses ha demostrado ser totalmente necesario para mejorar la respuesta ante rescates, accidentes o incendios", ha subrayado.

Como novedad, los Bomberos de Mallorca han presentado también la casa hinchable de humo, una actividad lúdica y educativa que llega por primera vez a Mallorca para enseñar a los niños cómo reaccionar ante un incendio doméstico.

Esta iniciativa forma parte de la Semana de la Prevención de Incendios 2025 y tiene como objetivo fomentar la seguridad y la prevención entre los más pequeños, ha indicado la institución insular.

Durante esta semana, la casa hinchable también ha estado presente en los municipios de Alcúdia y Llucmajor, donde numerosos niños han aprendido cómo actuar ante el fuego, reconocer situaciones de riesgo y conocer las principales medidas de prevención.