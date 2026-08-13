CaixaBank concede 697 millones de euros de financiación a clientes particulares de Baleares en el primer semestre

Sede territorial de CaixaBank en Baleares - CAIXABANK

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha aprobado la concesión de nuevas operaciones de financiación a particulares de Baleares por valor de 697 millones de euros durante el primer semestre de 2026.

Esta cantidad, que supone un crecimiento del 8,8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, se divide principalmente en financiación hipotecarias y financiación al consumo, según ha señalado CaixaBank en una nota de prensa.

La entidad ha concedido préstamos hipotecarios a clientes particulares por un importe de más de 583 millones de euros, lo que supone un 15,5 por ciento más que en los mismos meses de 2025.

En cuanto a la evolución del crédito al consumo, que durante estos primeros meses del año ha supuesto la concesión de nuevas operaciones por valor de 147 millones de euros en las Islas, el aumento es del 1,8 por ciento. Además, hay 11,2 millones de euros de financiación de otro tipo de préstamos.

La directora territorial de CaixaBank en Baleares, Maria Cruz Rivera, ha destacado que estos datos confirman que el consumo en Baleares "continúa a buen ritmo" y ha subrayado el "compromiso de CaixaBank de mantenerse cerca de sus clientes, confiando en ellos y ayudándoles a hacer realidad sus proyectos".